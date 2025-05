ETV Bharat / state

पीएचडी प्रवेश के लिए JNUEE की बहाली की मांग, JNU छात्रसंघ करवा रहा आज जनमत संग्रह - JNUSU REFERENDUM

जेएनयूईई को फिर से लागू कराने के लिए छात्र संघ द्वारा जनमत संग्रह ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 24, 2025 at 12:09 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 12:20 PM IST 4 Min Read

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में पिछले साल से चली जा रही जेएनयू संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेएनयूईई) के माध्यम से दाखिले देने की मांग पूरी न होने पर अब जेएनयू छात्र संघ ने जनमत संग्रह कराने का निर्णय लिया है. जेएनयू छात्रसंघ की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार जेएनयू कुलपति प्रोफेसर शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित ने 2025 में दाखिले के लिए इन-हाउस पीएचडी प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने के लिए जेएनयूएसयू (24-25) के समक्ष 16 दिनों की भूख हड़ताल के दौरान दिए गए अपने वचन से पलटी खाई है. बता दें कि जेएनयू (जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय) में पीएचडी के दाखिले के लिए जेएनयूईई (JNU Entrance Examination) को फिर से लागू कराने के लिए, जेएनयूटीए (JNU Teachers' Association) और जेएनयूएसयू (JNU Students' Union) जैसे छात्र और शिक्षक संगठनों ने आवाज उठायी. यूजीसी-नेट (UGC-NET) परीक्षा में अनियमितताओं के बाद जेएनयू ने पीएचडी प्रवेश के लिए अपनी प्रवेश परीक्षा को फिर से लागू करने पर विचार कर रहा है. यूजीसी नेट की प्रवेश प्रक्रिया जेएनयू के हिसाब से फिट नहीं (ETV BHARAT)

