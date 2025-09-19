ETV Bharat / state

रेफ्रिजरेटर और कोल्ड स्टोरेज सेक्टर अपना रहा नई टेक्नोलॉजी, इको फ्रेंडली गैसों के इस्तेमाल पर फोकस

रेफकोल्ड इंडिया 2025 में ऊर्जा दक्षता और फूड वेस्टेज कम करने पर फोकस ( ETV Bharat )

रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर से होती है सबसे ज्यादा बिजली खपत : अनूप बलानी ने बताया कि किसी भी रेफ्रिजरेटर का सबसे ज्यादा बिजली खपत करने वाला हिस्सा उसमें लगा कंप्रेसर होता है. इसी को देखते हुए अब हाई एफिशिएंसी और हाई फ्रीक्वेंसी मोटर्स पर काम हो रहा है. सरकार ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) के जरिए मोटर्स के लिए मानक तय किए हैं. अब कंपनियां नई तकनीक वाले कंप्रेसर्स को बाजार में उतार रही हैं.

नई दिल्ली: दुनिया भर में बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग और एनर्जी कंजंप्शन की चुनौतियों के बीच रेफ्रिजरेटर और कोल्ड स्टोरेज सेक्टर तेजी से नई टेक्नोलॉजी अपना रहा है. इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स (ISHRAE) के पूर्व अध्यक्ष अनूप बलानी ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि यह सेक्टर ऊर्जा दक्षता व इको-फ्रेंडली गैसों के इस्तेमाल पर ज्यादा ध्यान दे रहा है.

इतना ही नहीं पुराने समय में इस्तेमाल होने वाली R12 गैस को पूरी तरह से बंद करने की दिशा में काम हो रहा है. क्योंकि यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए बेहद हानिकारक है. अब घरेलू फ्रिज में हाइड्रोकार्बन गैसें और एयर कंडीशनर्स में R-32 गैस का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जो अपेक्षाकृत पर्यावरण हितैषी भी हैं. इसी तरह कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स में भी कम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वाली गैसों का प्रयोग किया जा रहा है.

रेफकोल्ड इंडिया 2025 में रेफ्रिजरेटर टेक्नोलॉजी के नए इन्नोवेशन (ETV Bharat)

कोल्ड चेन की कमी से बर्बाद हो रहा फूड प्रोडक्शन: अनूप बलानी ने यह भी बताया कि इनोवेशन सिर्फ गैस और कंप्रेसर तक सीमित नहीं है, बल्कि कोल्ड चेन टेक्नोलॉजी को भी मजबूत किया जा रहा है. भारत में फूड प्रोडक्शन का लगभग 20% हिस्सा इसलिए बर्बाद हो जाता है क्योंकि खेत से मंडी और फिर उपभोक्ता तक पहुंचने के दौरान कोल्ड स्टोरेज व ट्रांसपोर्टेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है.

रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट की बढ़ी तेजी से मांग : इसी को ध्यान में रखते हुए अब रेफर ट्रक (रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट) की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है. यदि भारत अपने कोल्ड चेन नेटवर्क को मजबूत कर लेता है तो न सिर्फ किसानों का बड़ा नुकसान रुकेगा बल्कि उपभोक्ताओं को भी ताजा व बेहतर क्वालिटी का भोजन प्राप्त होगा. इसके साथ ही यह कदम पर्यावरण संरक्षण में भी अहम योगदान देगा.

रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट की बढ़ी तेजी से मांग (ETV Bharat)

प्रगति मैदान में लगा रेफकोल्ड इंडिया एक्जीबिशन: दिल्ली के प्रगति मैदान में रेफकोल्ड इंडिया 2025 का 8वां संस्करण शुरू हुआ. इन्फॉर्मा मार्केट्स इन इंडिया के प्रबंध निदेशक योगेश मुद्रास ने बताया कि इसमें 200 से अधिक कंपनियों और नेपाल, श्रीलंका व मिडिल ईस्ट जैसे देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है. कोल्ड चेन सेक्टर, जो वर्ष 2024 में 10.5 अरब डॉलर का था. वर्ष 2032 तक इसके 74.5 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है.

कोल्ड चेन की कमी से बर्बाद हो रहा फूड प्रोडक्शन (ETV Bharat)

तीन दिवसीय प्रदर्शनी में कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा दक्षता व नई तकनीकों पर चर्चा होगी. रेफ्रिजरेशन उद्योग भारत में तेजी से डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहा है. ऐसे आयोजन उद्योग और सरकार को एकजुट करते हैं.

