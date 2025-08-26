धौलपुर: शहर के कोतवाली थाना इलाके में एक 25 साल के युवक ने जान दे दी. युवक रीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था. स्थानीय पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से डेड बॉडी का रेस्क्यू कर जिला अस्पताल के मुर्दाघर में रखवा दिया है. घटना से परिजनों में मातम पसर गया है.

जानकारी के मुताबिक 25 वर्षीय प्रदीप बघेल पुत्र प्रभु दयाल बघेल निवासी गडरपुरा मंगलवार सुबह घर से निकला था. छीतरिया ताल पर पहुंच कर युवक ने परिजनों के नाम एक नोट लिखकर जान दे दी. इस घटना से लोगों में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों की खबर मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. मौके से पुलिस ने नोट एवं युवक की चप्पल और कपड़े बरामद किए. एसडीआरएफ टीम को मौके पर बुलाया गया. करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक की डेड बॉडी का रेस्क्यू कर लिया है. पोस्टमार्टम के लिए शव मोर्चरी में रखवा गया.

युवक ने दी जान, सुनिए पुलिस ने क्या कहा.... (ETV Bharat Dholpur)

रीट परीक्षा में असफल नहीं होने की वजह से युवक ने जान दी है. पुलिस ने नोट बरामद किया है. मामले की पुलिस बारीकी से छानबीन कर रही है. - होरीलाल, एएसआई.

नोट बरामद : छीतरिया ताल के पास से पुलिस को एक नोट मिला है, जिसमें लिखा है- रीट का प्रेशर अब सहन नहीं हो रहा है. मम्मी-पापा मुझे माफ कर देना. छोटा भाई मेरी जान है. बहन को प्यार नहीं दे पाया. इसको लिखने के बाद युवक ने जान दे दी.

सत्र 2021-22 में रीट परीक्षा में हुआ था सफल : मृतक युवक प्रदीप बघेल की मां लक्ष्मी देवी ने बताया कि वर्ष 2021-22 में प्रदीप ने रीट परीक्षा को पास किया था. काउंसलिंग के दौरान राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला मिला था, लेकिन आरपीएससी ने त्रुटि बताकर चयन से बाहर कर दिया था. इसके बाद प्रदीप मानसिक अवसाद में चला गया था. रीट की परीक्षाएं भी दे रहा था, लेकिन हताश होकर बेटे ने जान दे दी. इस घटना से परिवार सदमे में चला गया है. मृतक के दो भाई एवं दो बहनें हैं. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल बना हुआ है.