बवानीखेड़ा नगर पालिका की उपप्रधान बनीं बीजेपी समर्थित रीनू, एक वोट से दर्ज की जीत

भिवानी: हरियाणा में भिवानी के बवानीखेड़ा नगर पालिका के उपाध्यक्ष पद के लिए सोमवार को चुनाव हुआ. जिसमें भाजपा समर्थित रीनू ने मात्र एक वोट से जीत दर्ज की है. रीनू को कुल 9 वोट मिले, वहीं प्रतिद्वंद्वी बसंती देवी को 8 वोट मिले. एक वोट से बसंती को हराकर रीनू तंवर उपाध्यक्ष बनी हैं. यानी यहां पर टक्कर कांटे की थी.

बीजेपी समर्थित रीनू की जीत: भिवानी के एसडीएम महेश कुमार ने बताया कि "नगर पालिका बवानीखेड़ा वाइस प्रेसिंडेंट के लिए चुनाव का आयोजन किया गया. जिसमें 100 प्रतिशत कोरम पूरा था. इसमें 16 पार्षद व एक अध्यक्ष उपस्थित रहे. चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग के आदेशों के अनुसार ईवीएम के माध्यम से वोटिंग करवाई गई. एसडीएम महेश कुमार ने बताया कि उपाध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था. एक बसंती देवी व दूसरी रीनू थी".

एक वोट का रहा फासला: उन्होंने बताया कि "ईवीएम के माध्यम से चुनाव में तीसरा कैंडिडेट नोटा का था. शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुआ और 100 प्रतिशत वोटिंग रही.उन्होंने बताया कि बसंती देवी को 8 मत प्राप्त हुए और रीनू को 9 मत मिले हैं. नोटा को कोई वोट नहीं मिला. इसमें विजेता रीनू रहीं, जो एक वोट से जीती हैं. इसके बाद विजेता का सर्टिफिकेट जारी किया गया".

जीत के बाद क्या बोलीं रीनू?: वहीं, नगर पालिका बवानीखेड़ा के उपाध्यक्ष चुनाव जीती और वार्ड नंबर 4 की पार्षद रीनू ने सभी पार्षदों का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि "जितना भी काम बवानीखेड़ा के लिए आएगा, उसके लिए हमारी सहमति रहेगी. सबको साथ लेकर विकास के काम किए जाएंगे. वहीं, बीजेपी के जिलाध्यक्ष विरेंद्र कौशिक ने बताया कि बवानीखेड़ा नगर पालिक उपाध्यक्ष चुनाव में रीनू को विजयी बनाया".