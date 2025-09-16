ETV Bharat / state

बवानीखेड़ा नगर पालिका की उपप्रधान बनीं बीजेपी समर्थित रीनू, एक वोट से दर्ज की जीत

नगर पालिका उप-प्रधान पद के लिए हुए चुनाव में वार्ड नंबर चार की पार्षद रीनू ने उपप्रधान के पद पर कब्जा किया.

उपप्रधान बनीं रीनू
उपप्रधान बनीं रीनू (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 16, 2025 at 12:25 PM IST

Updated : September 16, 2025 at 12:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भिवानी: हरियाणा में भिवानी के बवानीखेड़ा नगर पालिका के उपाध्यक्ष पद के लिए सोमवार को चुनाव हुआ. जिसमें भाजपा समर्थित रीनू ने मात्र एक वोट से जीत दर्ज की है. रीनू को कुल 9 वोट मिले, वहीं प्रतिद्वंद्वी बसंती देवी को 8 वोट मिले. एक वोट से बसंती को हराकर रीनू तंवर उपाध्यक्ष बनी हैं. यानी यहां पर टक्कर कांटे की थी.

बीजेपी समर्थित रीनू की जीत: भिवानी के एसडीएम महेश कुमार ने बताया कि "नगर पालिका बवानीखेड़ा वाइस प्रेसिंडेंट के लिए चुनाव का आयोजन किया गया. जिसमें 100 प्रतिशत कोरम पूरा था. इसमें 16 पार्षद व एक अध्यक्ष उपस्थित रहे. चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग के आदेशों के अनुसार ईवीएम के माध्यम से वोटिंग करवाई गई. एसडीएम महेश कुमार ने बताया कि उपाध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था. एक बसंती देवी व दूसरी रीनू थी".

एक वोट का रहा फासला: उन्होंने बताया कि "ईवीएम के माध्यम से चुनाव में तीसरा कैंडिडेट नोटा का था. शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुआ और 100 प्रतिशत वोटिंग रही.उन्होंने बताया कि बसंती देवी को 8 मत प्राप्त हुए और रीनू को 9 मत मिले हैं. नोटा को कोई वोट नहीं मिला. इसमें विजेता रीनू रहीं, जो एक वोट से जीती हैं. इसके बाद विजेता का सर्टिफिकेट जारी किया गया".

जीत के बाद क्या बोलीं रीनू?: वहीं, नगर पालिका बवानीखेड़ा के उपाध्यक्ष चुनाव जीती और वार्ड नंबर 4 की पार्षद रीनू ने सभी पार्षदों का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि "जितना भी काम बवानीखेड़ा के लिए आएगा, उसके लिए हमारी सहमति रहेगी. सबको साथ लेकर विकास के काम किए जाएंगे. वहीं, बीजेपी के जिलाध्यक्ष विरेंद्र कौशिक ने बताया कि बवानीखेड़ा नगर पालिक उपाध्यक्ष चुनाव में रीनू को विजयी बनाया".

बवानीखेड़ा नगर पालिका की उपप्रधान बनीं बीजेपी समर्थित रीनू (Etv Bharat)

"मिलकर करेंगे विकास कार्य": उन्होंने कहा कि "उनके कार्यकाल में यह पहला वाइस चेयरमैन का चुनाव है. जिसमें बीजेपी की जीत हुई है. सभी पार्षद व चेयरमैन मिलकर काम करेंगे. इसका श्रेय सभी पार्षदों को जाता है और जिस जनता ने वोट डालकर पार्षदों को विजयी बनाया".

"शहर को चमकाने का करेंगे काम": वहीं, इस बारे में बवानीखेड़ा के विधायक कपूर वाल्मीकि ने कहा कि "बवानीखेड़ा उपाध्यक्ष के चुनाव में सभी पार्षद आए हुए थे. हमारी प्रत्याशी रीनू तंवर को विजयी बनाया गया है. कुछ समय पहले चेयरमैन के चुनाव में भी सभी ने मिल-जुलकर सहयोग किया था. अब रीनू तंवर को उपाध्यक्ष बनाया गया है. आने वाले समय में बवानीखेड़ा में विकास की धुरी और भी तेज होगी. सभी पार्षद मिलकर शहर को चमकाने का काम करेंगे. उनके तरफ से जो भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो वे सरकार की तरफ से हर संभव मदद करेंगे".

ये भी पढ़ें: हरियाणा सरकार की हैप्पी कार्ड योजना है फायदेमंद, हरियाणा रोडवेज में 1000 किमी सालाना मुफ्त यात्रा, जानें किसे मिलती है सुविधा

ये भी पढ़ें: राहुल गांधी के बाढ़ प्रभावित पंजाब दौरे पर अनिल विज ने किया तंज - "बहुत देर कर दी हुजूर आते-आते..."

Last Updated : September 16, 2025 at 12:53 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BAWANIKHEDA MUNICIPALITYबवानीखेड़ा नगर पालिकारीनू बनी उप प्रधानबसंती देवीREENU BECAME DEPUTY HEAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer : कमाल का "कपिध्वज", पानी में नहीं डूबने वाली गाड़ी बचा रही ज़िंदगी, सेना की बढ़ाई ताकत

वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली भिवानी की बेटियों पर परिवार को गर्व, बोले - ऐसी लड़कियां सबको मिले

अब छूमंतर हो जाएगा घुटनों का दर्द, चंडीगढ़ पीजीआई में रिसर्च से मरीजों को मिल रही राहत

हिमाचल की पूनम का "सीक्रेट गार्डन", प्रिजर्व फूलों से घर की खूबसूरती में लगाती है चार चांद, महारानी भी है दीवानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.