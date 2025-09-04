जयपुर: केंद्र की भाजपा सरकार ने जीएसटी के स्लैब में बदलाव कर आम जनता को राहत दी है. इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में बिक्री बढ़ने की संभावना है. नए जीएसटी स्लैब के अनुसार मोटरसाइकिल और छोटी कारें अब 18 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में आएंगी. पहले इन पर 28 फीसदी जीएसटी चुकानी होती थी. राजस्थान ऑटो मोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजन सिंह का कहना है कि छोटी कारों पर जीएसटी स्लैब घटाकर सरकार ने मध्यम वर्गीय परिवार को एक सौगात दी है. कार लेने का अब मध्यम वर्गीय परिवार का सपना पूरा हो सकेगा. उन्होंने बताया कि छोटी कार पर लगभग 30-40 हजार रुपए का फायदा आमजन को होगा.
रिकॉर्ड बिक्री की संभावना: ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े जानकारों का मानना है कि सरकार के इस कदम के बाद त्योहारी सीजन में ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ी हलचल देखने को मिलेगी. इस बार कार कंपनियों और डीलरों को उम्मीद है कि बिक्री में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होगी. वजह साफ है कि कारों पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत तय होने से ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है. ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब भी टैक्स दरें कम होती हैं, तो सीधे तौर पर कारों की कीमतों में अंतर आता है. कीमतें किफायती होते ही उपभोक्ता त्योहारी ऑफर्स और फाइनेंस स्कीम्स का लाभ उठाने के लिए ज्यादा संख्या में गाड़ियां खरीदते हैं.
त्योहारी ऑफर्स और छूट का डबल फायदा: सिंह का यह भी कहना था कि सरकार ने तो बड़ी घोषणा कर दी है, लेकिन यह पूर्ण रूप से धरातल पर उतरेगी तब ही आमजन को इसका फायदा मिल सकेगा. अब कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को सरकार की इस टैक्स छूट का लाभ आम जनता को देना चाहिए. हालांकि, त्योहारी सीजन में अधिकतर ऑटोमोबाइल कंपनियां कई डिस्काउंट और छूट देने की बात कहती है, यदि यह छूट और डिस्काउंट उपभोक्ता को इस त्योहारी सीजन में भी मिलेगा, तो निश्चित तौर पर वाहन बिक्री एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर सकती है.
छोटे और मिड-सेगमेंट वाहनों की बिक्री बढ़ेगी: विशेषज्ञों का अनुमान है कि अक्टूबर-नवंबर के त्योहारी महीनों में कारों की बिक्री में 20 से 25 प्रतिशत तक का उछाल देखने को मिल सकता है. छोटे और मिड-सेगमेंट वाहनों की मांग सबसे ज्यादा रहने की संभावना है. इस बार 18 फीसदी जीएसटी का फायदा कार बाजार को सिर्फ बिक्री तक ही नहीं, बल्कि लंबे समय के लिए मिल सकता है. इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर को नई रफ्तार मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है.