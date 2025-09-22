ETV Bharat / state

GST में कटौती के बाद रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स शो-रूम में भीड़, दुकानदार से समझिए कैसे और कितना फायदा

जीएसटी दरों में कटौती का तोहफ़ा ग्राहकों को मिला है. टीवी, AC सस्ते हुए हैं.

GST में कटौती के बाद रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स शो-रूम में भीड़
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 22, 2025 at 8:38 PM IST

रायपुर: नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद आज से घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है. टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन जैसे सामान अब पहले से ज्यादा किफायती हो गए हैं. सरकार का मानना है कि यह कदम आम उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ-साथ उद्योग जगत की मांग को भी बढ़ावा देगा. इस बीच ईटीवी भारत ने मार्केट में जाकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम को लेकर दुकानदार और ग्राहकों से बात की. आईये आपको सुनाते हैं कि इस दौरान ग्राहकों और दुकानदारों ने क्या कहा.

GST में कटौती के बाद समझिए कैसे और कितना मिल रहा फायदा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस तरह मिलेगा फायदा: पहले टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू उपकरणों पर 28% जीएसटी लागू होता था. नई दरों के बाद अब इन सभी उत्पादों पर 18% जीएसटी लगेगा. उदाहरण के तौर पर, यदि किसी टीवी या एसी की कीमत 40 हजार रुपए थी तो पहले उस पर 28% टैक्स यानी 11,200 रुपए देना पड़ता था. लेकिन अब 18% टैक्स यानी 7,200 रुपए ही देना होगा. इस तरह ग्राहकों को सीधे 4 हजार रुपए तक की बचत होगी.

जीएसटी दरों में कटौती का तोहफ़ा ग्राहकों को मिला है. टीवी, AC सस्ते हुए हैं. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दूसरा उदाहरण समझिए: 25 हजार रुपए के रेफ्रिजरेटर पर पहले 7 हजार रुपए टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ 4,500 रुपए लगेगा. यानी हर खरीद पर 2,500 रुपए तक की सीधी राहत मिलेगी. वॉशिंग मशीन पर भी यही असर देखने को मिल रहा है. 18,000 रुपए की मशीन पर पहले 5,040 रुपए टैक्स देना होता था, जबकि अब 3,240 रुपए ही देना होगा. कुल मिलाकर, नई दरें लागू होने के बाद बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर 10 प्रतिशत टैक्स का फर्क उपभोक्ताओं के लिए हजारों रुपए की बचत लेकर आया है.

GST में कटौती के बाद रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स शो-रूम में भीड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुकानदार का क्या कहना है: नई जीएसटी स्लैब लागू किए जाने के बाद लगभग 7.8 का अंतर रेट में देखने को मिलेगा. वह भी 32 इंच से ऊपर के टीवी मॉडल पर, उसमें 7.8 प्रतिशत का अंतर देखने को मिलेगा , साथ ही AC में भी 7. 8 प्रतिशत की कमी देखने को मिलेगी. इसी पर पहले 28% जीएसटी लगता था, अब घटकर 18% हो गया है. वाशिंग मशीन और फ्रिज पर पहले भी 18% जीएसटी लगता था और आज भी 18 प्रतिशत जीएसटी लग रहा है.

जीएसटी दरों में कटौती का तोहफ़ा ग्राहकों को मिला है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जो हमने पहले से सामान ले रखा है, और ज्यादा जीएसटी दे रखा है, उसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है. हम अभी तो कस्टमर को नया जीएसटी काट कर दे रहे हैं, बाद में जो भी विभाग तय करेगा उसके अनुसार काम करेंगे- सुरेश कुमार जेठवानी, दुकान संचालक

GST में कटौती के बाद टीवी, AC सस्ते हुए हैं. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

उपभोक्ता ले रहे राहत की सांस: आम उपभोक्ताओं का कहना है कि सरकार का यह कदम सही समय पर लिया गया है. त्योहारों के सीजन से पहले घरेलू उपकरण सस्ते होने से बजट पर बोझ कम होगा और घर की जरूरतों को पूरा करने में आसानी होगी. ग्राहकों का कहना था कि वह अभी तक खरीदारी करने से रुक रहे क्योंकि जीएसटी के दामों में कमी की गई थी और आज से जीएसटी का नया स्लैब लागू हुआ है . इसलिए बाजार में खरीदारी करने आए हैं.

