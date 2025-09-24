ETV Bharat / state

GST में छूट का असर; कार-बाइक के शोरूम पर धड़ाधड़ बुकिंग, रेट में कमी के साथ लकी ड्रा कूपन का तोहफा

जीएसटी में छूट से कार-बाइक की बिक्री बढ़ी. ( Photo Credit; ETV BHARAT )

Published : September 24, 2025 at 8:12 AM IST

कानपुर: 22 सितंबर को जीएसटी दरों में कमी आने के बाद बाजार में रौनक है. नवरात्र शुरू होते ही लोगों को यह तोहफा मिला है. इसका सकारात्मक असर ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी पड़ा है. लोग पसंद की कारों-बाइकों की बुकिंग कराने के लिए कंपनियों के शोरूम पहुंच रहे हैं. शोरूम संचालकों ने भी ग्राहकों को रिझाने के लिए पुरानी और नई कीमतों की सूची चस्पा कर दी है. धनतेरस तक हर हाल में पसंदीदा गाड़ी मिल जाए, इसके लिए ग्राहकों ने नवरात्र में ही बुकिंग करा दी है. वहीं, रेट कम होने के चलते गाड़ियों का स्टाक खत्म सा हो गया है. 300 से अधिक कारों की बुकिंग, दोपहिया वाहनों की भी डिमांड: कानपुर के मैकराबर्टगंज स्थित सोसाइटी मोटर्स के एजीएम सर्वेश बताते हैं, मध्यमवर्गीय परिवार से आने वाले लोग जहां छोटी गाड़ियों (पांच से 10 लाख रुपये के बीच कीमत) की बुकिंग करा रहे हैं. वहीं, ऐसे भी लोग हैं, जो 10 लाख से ऊपर की कीमत वाली कारों को बुक करा रहे हैं. दरें कम होने से नवरात्र में ही बहुत अच्छा रिस्पांस दिख रहा है. बताया कि सफारी और हैरियर जैसी कारों पर दाम डेढ़ लाख रुपये तक घट गए हैं. जबकि औसतन कारों के दाम में 60 हजार रुपये से लेकर 1.80 लाख रुपये तक की कमी आई है. जानिए क्या कहते हैं कार शोरूम संचालक. (Video Credit; ETV BHARAT) वहीं, ईवी कारों को लेकर बताया इनके दाम पर पहले भी पांच प्रतिशत जीएसटी की दर लागू थी, वही अब भी है. इसलिए उनकी कीमतों पर कोई फर्क नहीं है. बोले, अभी तक शोरूम में 300 कारें बुक कर चुके हैं. इसी तरह दोपहिया वाहनों की बिक्री को लेकर रामेंद्र श्रीवास्तव (जीएम,नटराज कॉमर्शियो प्रा.लि.) ने बताया कि दोपहिया वाहनों में औसतन आठ से नौ हजार रुपये तक कीमतें कम हुईं हैं. अच्छी बुकिंग्स आ रही हैं. 22 सितंबर तक लोगों ने बाइक व स्कूटर खरीदने के लिए इंतजार किया. अब लग रहा है कि धनतेरस व दीपावली पर दोपहिया वाहनों की अच्छी खासी बिक्री होगी.