GST में छूट का असर; कार-बाइक के शोरूम पर धड़ाधड़ बुकिंग, रेट में कमी के साथ लकी ड्रा कूपन का तोहफा

बाइक पर 08 से नौ हजार और कारों पर 60 हजार से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक छूट के बाद ग्राहकों की उमड़ी भीड़

जीएसटी में छूट से कार-बाइक की बिक्री बढ़ी.
जीएसटी में छूट से कार-बाइक की बिक्री बढ़ी. (Photo Credit; ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 8:12 AM IST

कानपुर: 22 सितंबर को जीएसटी दरों में कमी आने के बाद बाजार में रौनक है. नवरात्र शुरू होते ही लोगों को यह तोहफा मिला है. इसका सकारात्मक असर ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी पड़ा है. लोग पसंद की कारों-बाइकों की बुकिंग कराने के लिए कंपनियों के शोरूम पहुंच रहे हैं. शोरूम संचालकों ने भी ग्राहकों को रिझाने के लिए पुरानी और नई कीमतों की सूची चस्पा कर दी है. धनतेरस तक हर हाल में पसंदीदा गाड़ी मिल जाए, इसके लिए ग्राहकों ने नवरात्र में ही बुकिंग करा दी है. वहीं, रेट कम होने के चलते गाड़ियों का स्टाक खत्म सा हो गया है.

300 से अधिक कारों की बुकिंग, दोपहिया वाहनों की भी डिमांड: कानपुर के मैकराबर्टगंज स्थित सोसाइटी मोटर्स के एजीएम सर्वेश बताते हैं, मध्यमवर्गीय परिवार से आने वाले लोग जहां छोटी गाड़ियों (पांच से 10 लाख रुपये के बीच कीमत) की बुकिंग करा रहे हैं. वहीं, ऐसे भी लोग हैं, जो 10 लाख से ऊपर की कीमत वाली कारों को बुक करा रहे हैं. दरें कम होने से नवरात्र में ही बहुत अच्छा रिस्पांस दिख रहा है. बताया कि सफारी और हैरियर जैसी कारों पर दाम डेढ़ लाख रुपये तक घट गए हैं. जबकि औसतन कारों के दाम में 60 हजार रुपये से लेकर 1.80 लाख रुपये तक की कमी आई है.

जानिए क्या कहते हैं कार शोरूम संचालक. (Video Credit; ETV BHARAT)

वहीं, ईवी कारों को लेकर बताया इनके दाम पर पहले भी पांच प्रतिशत जीएसटी की दर लागू थी, वही अब भी है. इसलिए उनकी कीमतों पर कोई फर्क नहीं है. बोले, अभी तक शोरूम में 300 कारें बुक कर चुके हैं. इसी तरह दोपहिया वाहनों की बिक्री को लेकर रामेंद्र श्रीवास्तव (जीएम,नटराज कॉमर्शियो प्रा.लि.) ने बताया कि दोपहिया वाहनों में औसतन आठ से नौ हजार रुपये तक कीमतें कम हुईं हैं. अच्छी बुकिंग्स आ रही हैं. 22 सितंबर तक लोगों ने बाइक व स्कूटर खरीदने के लिए इंतजार किया. अब लग रहा है कि धनतेरस व दीपावली पर दोपहिया वाहनों की अच्छी खासी बिक्री होगी.

ग्राहकों को गिफ्ट और लकी ड्रा कूपन: कारों-बाइकों के शोरूम में पहुंचने वाले ग्राहकों को लुभाने के लिए शोरूम संचालकों की ओर से गिफ्ट व लकी ड्रा के कूपन दिए जा रहे हैं. कीमतें कम होने और उपहार मिलने के चलते इस समय ग्राहकों के लिए इस समय दोनों हाथों में लड्डू है. लकी ड्रा के कूपन में भी लोगों को अच्छी-खासी छूट मुहैया कराई जा रही है.

लग्जरी कारों में 6 से सात प्रतिशत तक दामों में गिरावट: कानपुर में मर्सडीज बेंज के सीईओ संतोष अय्यर ने बताया कि लग्जरी कारों के दामों में जीएसटी की दरें तो 28 से बढ़कर 40 प्रतिशत हो गईं. मगर, सेस जो कि 20 प्रतिशत तक था. वह खत्म हो गया है. इससे छह से सात प्रतिशत तक दाम में कमी आई है. हालांकि, यह भी कहा कि यह दौर केवल फेस्टिव सीजन तक ही रहेगा. इसके बाद यूरो में रुपये के मुकाबले 15 प्रतिशत तक तेजी आने के चलते जनवरी से लग्जरी कारों के दाम बढ़ जाएंगे.

मंत्री राकेश सचान ने जीएसटी स्लैब रिफॉर्म की खूबियां गिनाईं: उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा है कि जीएसटी दो स्लैब रिफॉर्म होने से छोटे व्यापारियों के जीवन में बदलाव लाएगा और लोगों को राहत मिलेगी. जीएसटी बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक फैसला है. सचान मंगलवार को बलरामपुर में बीजेपी कार्यालय पर मीडिया से वार्ता कर रहे थे. कहा कि शिक्षा के साथ चिकित्सा क्षेत्र में भी लोगों को जीएसटी रिफॉर्म से लाभ मिलेगा. नवरात्र में लोगों को वाहन खरीदने पर 18 परसेंट तक छूट मिलेगी. लंबे समय से किसानों, छोटे व्यापारियों एवं आम जनमानस की जीएसटी में बदलाव को लेकर मांग हो रही थी. पीएम मोदी ने 5% एवं 18% दो स्लैब में जीएसटी रिफॉर्म किया है. आम उपभोक्ताओं के जरूरत की चीजों पर ज्यादातर जीएसटी 0% हो गया है. इससे चीजें सस्ती मिलेंगी.

यह भी पढ़ें: बच्चों के सपनों को पंख देने वाली मेरठ की अंजू पांडेय, 189 बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया, स्लम में रहने वाले बच्चों की बदल दी जिंदगी

