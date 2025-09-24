ETV Bharat / state

GST दरों में कमी से आम लोगों को बड़ी राहत, चंडीगढ़ के व्यापारियों ने किया दावा

कई मेडिकल किट हुआ सस्ता: मेडिकल सेक्टर के कारोबारी नितिन गर्ग ने कहा “पहले ग्राहकों को मेडिकल किट महंगा मिलता था, लेकिन अब कम दामों पर वही चीजें उपलब्ध है. इसका सबसे ज्यादा लाभ आम और मध्यम वर्ग के परिवारों को मिल रहा है. यह कदम वाकई सराहनीय है. वहीं लोगों का कहना है कि सरकार का यह निर्णय घर के बजट को संतुलित करने में मदद करेगा और आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला बोझ कम होगा."

घरेलू उपयोग के सामानों की कीमत घटीः सेक्टर-26 स्थित मंडी में हमारी टीम ने दौरा किया और किराना दुकानदारों से बातचीत की. दुकानदारों का कहना है कि पहले कई सामान पर 18% तक जीएसटी लगती थी, जिसे घटाकर अब मात्र 5% कर दिया गया है. इस बदलाव से तेल, पेस्ट, ड्राई फ्रूट्स समेत रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है.

चंडीगढ़ः केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी दरों में की गई कटौती 22 सितंबर से लागू हो गयी है. चंडीगढ़ के व्यापारियों ने बताया कि इसका सीधा लाभ अब आम उपभोक्ताओं तक पहुंचने लगा है. सबसे ज्यादा फायदा मध्यम वर्गीय परिवारों को हुआ है, जिन्हें अब राशन और किराने का सामान सस्ती दरों पर मिल रहा है.

कॉस्मेटिक्स की मांग बढ़ी: कॉस्मेटिक कारोबारी अमनदीप कौर ने बताया कि "हमारे यहां कॉस्मेटिक का सामान सस्ता हुआ है. महिलाओं ने काफी राहत ली है. जब से जीएसटी कम हुआ है, बिक्री में एक उछाल देखा जा रहा है. महिलाओं ने तरह-तरह के कॉस्मेटिक के सामान खरीदे हैं. आज दो दिन हुए हैं. दुकान पर भीड़ देखी जा रही है."

1000 रुपये की दवा 400 में मिल रही हैः सेक्टर 11 के मेडिकल कारोबारी अनिल कुमार ने बताया कि "जीएसटी कम होने पर दवाइयां के रेट में भी काफी गिरावट देखी गई है. जहां हजार रुपए की कोई दवा आती थी अब वह 600 रुपये की आ रही है. दवाइयां ले जाने वाले लोगों को काफी फायदा पहुंचा है. पिछले दो दिनों से दवाइयां की बिक्री में भी तेजी देखी गई है."

जीएसटी कटौती का दुकानों में किया गया है डिस्प्ले: व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट संजीव चड्ढा ने बताया कि "हाल ही में जीएसटी में हुए बदलाव से बाजार में मजबूती आई है. हाल ही में हमारे व्यापार मंडल की मीटिंग हुई गई थी, जहां पर हम सभी ने यह फैसला लिया है कि दुकानों पर दिए जाने वाले डिस्काउंट के साथ-साथ जीएसटी से संबंधित जानकारी को भी डिस्प्ले किया जाएगा. फिलहाल सभी दुकानदारों ने अपने-अपने स्तर पर पम्पप्लेट छपवा लिए हैं. दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर बोर्ड भी लगा रखा है ताकि लोगों को खरीदारी के समय जानकारी मिल सके."

ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारी उछाल: संजीव चड्ढा ने आगे कहा कि "ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी भारी उछाल देखा गया है. बीते दो दिनों में ही कई तरह की बुकिंग हुई है. व्यापार मंडल की ओर से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री व्यापारियों को अपने-अपने शोरूम के बाहर जीएसटी संबंधी जानकारी डिस्प्ले करने और अपने-अपने शोरूम के ऑफर को भी लोगों को बताने की अपील की गई है."