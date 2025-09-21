ETV Bharat / state

अजमेर के व्यापारी बोले-पुरानी जीएसटी से खरीदे माल को नई दर पर बेचने पर बढ़ा असमंजस, हल निकालें सरकार

सोमवार से देशभर में जीएसटी की घटी दरें लागू होंगी. व्यापारी पुरानी दर पर खरीदा माल घटी जीएसटी से बेचने को लेकर असमंजस में है.

व्यापारियों के लिए मशक्कत
व्यापारियों के लिए मशक्कत (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 21, 2025 at 11:27 AM IST

अजमेर: जीएसटी सरलीकरण के चलते 22 सितंबर से आमजन को महंगाई से राहत मिलेगी. इसी दिन त्योहारी सीजन शुरू होगा. रिटेलर से लेकर कंज्यूमर तक 22 सितंबर का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में स्टॉक का मॉल होलसेलर नहीं खफा पा रहे हैं. पुरानी जीएसटी दर से खरीदा माल कम जीएसटी में बेचना होगा. ईटीवी भारत ने अजमेर के होलसेल व्यापारियों और व्यापारी महासंघ से बात की. विभिन्न उत्पादों में घटी जीएसटी से व्यापारी खुश हैं. जानते हैं कि आगामी दिनों में बाजारों में रौनक बढ़ेगी, लेकिन सितंबर महीना होलसेल व्यापारियों के लिए मशक्कत भरा रहेगा.

ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के अजमेर जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार मुरजानी ने बताया कि जीएसटी घटने से दवा सस्ती होगी. अजयमेरु व्यापारिक महासंघ भी गत कई वर्षों से जीएसटी घटाने की मांग कर रहा था. होलसेल व्यापारियों के पास दवा का करोड़ों का स्टॉक है. दवा की प्रिंट रेट पुरानी जीएसटी के अनुसार है. ऐसे में घटी जीएसटी के अनुसार एमआरपी किस तरह से दवा के पैकेट और स्ट्रिप पर लिखी जाए. पुरानी जीएसटी दर से खरीदी दवा पर नुकसान व्यापारियों को होगा. इसकी भरपाई सरकार कैसे करेगी, इसे लेकर चर्चा होगी. सितंबर की 21 तारीख तक अलग और 22 से माह के अंत तक अलग जीएसटी भरना भी मशक्कत का काम होगा.

खरीदे माल को नई दर पर बेचने पर बढ़ा असमंजस (वीडियो ईटीवी भारत अजमेर)

पढ़ें:केंद्रीय मंत्री ने क्यों कहा- GST के बाद NDA ने बनाई दो बार सरकार ? जानिए

संशय इसलिए: अजमेर में होलसेल दवा के विमल मार्केट के अध्यक्ष रमेश कुमार मुरजानी ने बताया कि जीएसटी घटने का प्रैक्टिकली व्यापारियों को नुकसान होगा. उनके पास करोड़ों का स्टॉक है. प्रत्येक दवा की स्ट्रिप पर एमआरपी कैसे ठीक करेंगे. सभी स्ट्रिप पर नई एमआरपी लगाना मुश्किल कार्य है. ज्यादा जीएसटी पर ली दवा और कम पर कैसे बेच पाएंगे, इसे लेकर संशय है. नई जीएसटी से माल बेचने में व्यापारी को दिक्कत नहीं है लेकिन पुरानी जीएसटी से खरीदे माल के नुकसान की भरपाई कैसे होगी. जीएसटी के चक्कर में रिटेलर होलसेलर से माल नहीं उठा रहे हैं. नुकसान का एडजस्टमेंट सरकार कब तक करेगी, इसे लेकर असमंजस है. नई जीएसटी से दवा की बिक्री में रिटेलर को भी दिक्कत आएगी. दवा की स्ट्रिप पर पुरानी रेट और नई जीएसटी से दवा की रेट कम होगी. ऐसे में कंज्यूमर और रिटेलर के बीच कई बार झगड़े होंगे.

अकाउंट बनाने में मेहनत: अजमेर में डिग्गी बाजार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष दिलीप मूलचंदानी बताते हैं कि जीएसटी घटना व्यापारियों के लिए भी हितकारी है. उनको अकाउंट्स बनाने में थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन बाद में स्थिति सामान्य रहेगी. त्योहारी सीजन में बाजारों में पैसा बरसेगा.परचून के होलसेल व्यापारी नरेश कुमार भगतानी ने कहा कि व्यापारियों को आगे फायदा मिलेगा, लेकिन 5 सितंबर से मार्केट डाउन है. हर कोई 22 सितंबर का इंतजार कर रहा है. रिटेलर माल नहीं खरीद रहे. ग्राहक सोच रहे हैं कि जीएसटी घटने पर खरीदेंगे. पुरानी रेट से खरीदा माल नई रेट में बेचने से व्यापारियों को नुकसान होगा.

विवाद बढ़ेंगे: श्री अजयमेरु व्यापारिक महासंघ के सचिव रमेश लालवानी बताते हैं कि मैन्युफैक्चर कंपनियां, होलसेलर, रिटेलर और ग्राहक व्यापार की मुख्य कड़ियों है. विभिन्न उत्पादों पर जीएसटी घटना सरकार का सराहनीय कदम है. कई व्यापारियों को असुविधा होगी. मैन्युफैक्चर कंपनियां, होलसेलर और रिटेलर के पास स्टॉक में काफी मात्रा में माल है. ग्राहकों के लिए अलग समस्या सामने आएगी. पुरानी जीएसटी से कोई माल बेचता है और ग्राहक जागरुक है तो विवाद बढ़ेंगे.

