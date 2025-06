ETV Bharat / state

'बनारस के 190 मकान खाली करो', लाल निशान लगा क्यों दी चेतावनी, जानिए वजह - VARANASI NEWS

बनारस के 190 मकानों पर क्यों लगे लाल निशान? ( etv bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 22, 2025 at 7:54 AM IST | Updated : June 22, 2025 at 9:25 AM IST 3 Min Read

वाराणसी: लंबे वक्त से चल रही कवायद के बाद अब पीडब्ल्यूडी ने दालमंडी में अवैध निर्माण को तोड़ने और सड़कों के चौड़ीकरण के प्लान को आगे बढ़ाने के लिए काम शुरू कर दिया है. शनिवार की देर शाम दालमंडी में चौड़ीकरण को लेकर लाल निशान लगाना शुरू कर दिया गया है. यह फाइनल लाल निशान है जो फाइनल चिन्हीकरण के बाद लगाया जा रहा है. लाल निशान लगने के बाद इन जगहों को खाली करने की भी हिदायत दी जा रही है.







सीएम योगी ने काम तेजी से करने के निर्देश दिए थेः दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कुछ दिन पहले ही वाराणसी पहुंचे थे. समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने दालमंडी के काम को तेज करने का निर्देश दिया था. इसके बाद अब एक बार फिर से दालमंडी को लेकर अधिकारियों ने यहां पर तेजी दिखानी शुरू कर दी है. शनिवार को मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद नगर निगम, पीडब्ल्यूडी समेत अलग-अलग विभागों के अधिकारियों के साथ पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में दालमंडी से लेकर लंगड़ा हाफिज मस्जिद तक नाप के बाद लाल निशान लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई.



नगर निगम ने किया था एनाउंसः इस दौरान नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते के लोग लगातार अनाउंसमेंट कर रहे थे कि जिन जगहों पर लाल निशान लगाए जा रहे हैं, उसे खाली कर दिया जाए. अगर लाल निशान लगने के बाद कार्रवाई शुरू होगी तो फिर जिम्मेदारी अधिकारियों और प्रशासनिक अमले की नहीं होगी. वाराणसी की दाल मंडी में कार्रवाई के बाद जमा भीड़. (etv bharat)

