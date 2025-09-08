ETV Bharat / state

लाल किला से चोरी हुआ 1 करोड़ का सोने का कलश बरामद, आरोपी हापुड़ से गिरफ्तार

करीब एक करोड़ की कलश चोरी केस का खुलासा : बता दें कि यह वारदात 3 सितंबर को सुबह 9:20 से 10:00 बजे के बीच हुई थी. लाल किले के 15 अगस्त पार्क स्थित जैन धार्मिक पंडाल से सोने का रत्नजड़ित कलश चोरी हो गया था. शिकायतकर्ता सुधीर कुमार जैन ने एफआईआर में बताया था कि भीड़भाड़ के दौरान कलश मंच से गायब हो गया. चोरी हुई वस्तुओं में सोने का बड़ा कलश और नारियल (कुल वजन लगभग 760 ग्राम) तथा हीरे, माणिक और पन्नों से जड़ा छोटा कलश (करीब 115 ग्राम) शामिल थे, जिसकी अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ रुपये आंकी गई थी.

नई दिल्ली: लाल किला परिसर के 15 अगस्त पार्क से चोरी हुए एक करोड रुपए के कलश के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है. दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को हापुड़ से गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से चोरी किया गया सोने का कलश भी बरामद कर लिया गया है.

सीसीटीवी फुटेज से संदिग्ध की हुई थी पहचान: मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, थाने की पुलिस समेत कई टीमों ने जांच शुरू की थी और सीसीटीवी फुटेज से संदिग्ध की पहचान की थी. अब क्राइम ब्रांच की गिरफ्तारी कलश की बरामदगी से श्रद्धालुओं और आयोजकों ने राहत की सांस ली है. जैन समुदाय ने इसे आस्था से जुड़ी बड़ी क्षति बताया था. इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की थी. अब उम्मीद है कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जल्द ही इस चोरी की पूरी साजिश का पर्दाफाश करेगी.

पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए टीम की गठित : घटना के बाद आयोजकों और श्रद्धालुओं के बीच सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता देखी जा रही थी. दिल्ली पुलिस ने इस चोरी को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की है. पुलिस अधिकारियों का कहना था कि चोरी की गई वस्तुएं बरामद करने और दोषियों को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास जारी था. वहीं, जैन समाज के लोगों ने भी इसे आस्था से जुड़ी बड़ी क्षति बताते हुए सरकार से सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने की मांग की थी.

चोरी की घटना CCTV कैमरे में कैद : पुलिस ने बताया कि बिजनेसमैन सुधीर जैन हर दिन पूजा के लिए कलश लाते थे. पिछले मंगलवार को भी वे पूजा के लिए कलश लाए थे. कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हुए थे. पुलिस ने बताया कि चोरी की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई जिसमें फुटेज में एक संदिग्ध की गतिविधियां दिखाई दी थी. बाद में उसकी पहचान कर पुलिस जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा कर रही थी.

