रायबरेली: रायबरेली में बंदरों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. बंदरों के झुंड गांव में घूमते रहते हैं और खेतों में खड़ी फसलों के साथ-साथ फल सब्जियां भी बर्बाद कर रहे हैं. बंदर घरों में रखा खाने का सामान भी नष्ट कर देते हैं.

लाल मुंह वाले बंदरों से परेशान लोग: रोजाना कोई न कोई बुजुर्ग, महिला और बच्चे बंदर के काटने से परेशान हैं. रायबरेली के लालगंज, भोजपुर, सरेनी, अमावा विकासखंड क्षेत्र में बंदरों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. अमावा, घुराडीह, दसोती, गोपाली खेड़ा, गोपाल कपूर्वा, पूरे बचरी, सागर खेड़ा, त्रिवेदी का पुरवा सहित ऐसे कई गांव हैं, जहां लाल मुंह वाले बंदरों का बड़ा झुंड आकर बस गया है.

ग्रामीणों ने वन विभाग से मांगी मदद: ग्रामीणों ने वन विभाग से कई बार मदद मांगी है. लालगंज सर्कल रेंजर नीरज जोशी शासनादेश का हवाला देकर मना कर देते हैं. वन विभाग का कहना है कि लाल मुंह के बंदर अब उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते. ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है.

प्राइवेट बंदर पकड़ने वाली की ली गयी मदद: सरेनी खंड विकास अधिकारी प्रमोद कुमार कहते हैं कि उनके पास प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं हैं. बंदरों को पकड़ने का काम विशेषज्ञता मांगता है. ग्रामीणों का कहना है कि बंदरों के कारण सभी को नुकसान हो रहा है. अब वह अपने स्तर पर इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं.

बंदर पकड़ने के लिए 2.50 लाख रुपये चंदा मिला: अमावा ब्लॉक के गुरडीह निवासी अनुराग सिंह ने बताया कि बंदरों की समस्या को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को बताया गया था. हमने ग्राम प्रधान दिनेश सिंह अन्य ग्रामीणों ने चंदा जुटाकर करीब 2.50 लाख रुपये इकट्ठा किये. बंदर पकड़ने वाले लोगों की मदद से 450 बंदर पकड़े गये और उनको जंगल में छोड़ा गया. अब भी बड़ी संख्या में बंदर इस इलाके में मौजूद हैं, जो बड़ी समस्या बने हुए हैं.

बंदर पकड़ने का काम नगर निगम, निकायों और पंचायतों का: रायबरेली के वन विभाग में प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग (डीएफओ) मयंक अग्रवाल ने कहा कि बंदर को वन्य जीव संरक्षण कानून की श्रेणी से हटा दिया गया है. अब बंदर पकड़ने का काम नगर निगम, निकायों और पंचायतों के पास है. बिना नुकसान पहुंचाए उनको पकड़कर जंगल में छोड़ सकते हैं. बंदर पकड़ने के लिए वन विभाग की अनुमति अब आवश्यक नहीं है.

बंदर पालना या उसे कैद में रखना गैरकानूनी है: उत्तर प्रदेश में बंदरों को लेकर हाल ही में कुछ बदलाव हुए हैं. अब, जंगल से बाहर भटक रहे बंदरों को मारने पर कोई सजा नहीं होगी, क्योंकि उन्हें वर्मिन श्रेणी से बाहर कर दिया गया है. बंदरों को जंगल में मारना अब भी प्रतिबंधित है. इसके अलावा, बंदरों को पालतू जानवर के रूप में रखना गैरकानूनी है. उनसे खेल करवाकर मनोरंजन करना या उन्हें कैद में रखना भी गैरकानूनी है.

