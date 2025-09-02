शिमला: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश जिलों में पिछले तीन दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है. भारी बारिश ने 7 दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी बारिश हो रही है. इससे तापमान में कमी रिकॉर्ड की जा रही है. यही वजह है कि समय से पहले ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी शुरू हो गई है. मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक बहुत अधिक बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है.

भारी बारिश को लेकर हिमाचल में रेड अलर्ट जारी

मौसम विभाग के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने कहा कि, "बुधवार, 3 सितंबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि जिला मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, किन्नौर और लाहौल स्पीति में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. साथ ही जिला लाहौल स्पीति में फ्लैश फ्लड का अलर्ट भी जारी किया गया है. बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है. 3 सितंबर को भी राज्य के लगभग सभी जिलों में बारिश का क्रम जारी रहेगा. हालांकि 3 तारीख के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. मंडी, सिरमौर और कांगड़ा जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा 4 सितंबर से बारिश में थोड़ी कमी आएगी."

अधिकतम तापमान में भी 5 से 9 डिग्री तक गिराव

मौसम विभाग शिमला द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारी बारिश और बर्फबारी के कारण अधिकतम तापमान में भी 5 से 9 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा रही है. राज्य मौसम विभाग के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि, पिछले 24 घंटों में राज्य के लगभग सभी जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है. फिलहाल प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है. पिछले 24 घंटों में कुल्लू, लाहौल स्पीति और चंबा जिले की ऊंची चोटियों जैसे शिंकुला पास, बारालाचा पास, रोहतांग पास और हनुमान टिब्बा पर ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है.

सबसे अधिक बिलासपुर में बारिश

मौसम विभाग के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने कहा कि, जिला बिलासपुर, शिमला, चंबा और हमीरपुर में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है. सबसे ज्यादा बारिश जिला बिलासपुर 198 एमएम, जिला शिमला के रोहड़ू में 80 एमएम, हमीरपुर में 60 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई है. इसके साथ ही मानसून पूरे राज्य में सक्रिय रहा है, जिसके कारण लगभग सभी जिलों में ही बारिश रिकॉर्ड की जा रही है.

...तो इस वजह से पहाड़ की ऊंची चोटियों पर हो रही बर्फबारी

मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में दिन के तापमान सामान्य से 5 से 9 डिग्री कम है. शिमला में तापमान 15 डिग्री है जो सामान्य से 7 डिग्री कम है. कुल्लू के भुंतर में 20 डिग्री है जो सामान्य से 8 डिग्री कम है. इसके अलावा मंडी में दिन का तापमान 22 डिग्री जो सामान्य से 9 डिग्री कम, ऊना में 21.8 डिग्री, सामान्य 8 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया है. इतना ही नहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2 से 3 डिग्री तक कम रिकॉर्ड किए जा रहे हैं. बारिश और बर्फबारी के कारण तापमान में कमी देखी जा रही है. पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने और तापमान कम होने के कारण पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी रिकॉर्ड की जा रही है.

लाहौल में ऊंची चोटियों पर बर्फबारी

लाहौल घाटी की ऊंची चोटी के साथ-साथ रोहतांग दर्रा, शिंकुला दर्रा, बारा लाचा, सूरजताल और चंद्र ताल में बर्फबारी हो रही है. लाहौल की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने से ठंड बढ़ने लगी है. फिलहाल दिल्ली से लेह के लिए बस सड़क पर दौड़ रही है. हालांकि, बर्फबारी अधिक होने पर बस सेवा भी प्रभावित होने की संभावना है. बता दें कि, हर साल 15 सितंबर के बाद दिल्ली लेह बस सेवा को बंद कर दिया जाता है. लेकिन, इस साल बार-बार खराब हो रहा हैं, इस बार जल्द ही बस सेवा को बंद किया जा सकता है.

