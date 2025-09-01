देहरादून: उत्तराखंड में आगामी कई दिन यूं ही झमाझम बारिश वाले रहेंगे. जाहिर है कि यह स्थिति खास तौर पर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के लिए बेहद मुश्किल भरी होने जा रही है. बड़ी बात यह है कि अगले 24 घंटे के लिए पूरे प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है तो वहीं उसके बाद भी कई जिले ऑरेंज अलर्ट में रखे गए हैं.
उत्तराखंड में आफत की बारिश आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी. मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान दिया है, उसके अनुसार राज्य के अधिकतर जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है. परेशानी यह है कि पहले ही प्रदेश में अधिकतर क्षेत्र में भारी बारिश जारी है, जिसके कारण काफी नुकसान भी हुआ है. मौसम विभाग की मानें तो मौजूदा 24 घंटे में राज्य के अधिकतर जिले बारिश से प्रभावित रहेंगे. मौसम विभाग में पहले ही राज्य भर में अधिकतर क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया हुआ है.
अगले 24 घंटों में प्रदेश के जनपद बागेश्वर, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार,नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, ऊधमसिंह नगर के अलग-अलग स्थानों यथा- मसूरी, ऋषिकेश, काशीपुर, कपकोट, लक्सर, रूड़की, लोहाघाट, चकराता, कोटद्वार, रामनगर, लैंसडाउन, खटीमा,चंबा, घनसाली तथा इनके आस पास वाले…— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) September 1, 2025
राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बादल फटने के बाद हुई दुर्घटनाओं को लेकर जिला प्रशासन और एसडीआरएफ के अलावा तमाम संस्थाएं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं. इस बीच मौसम विभाग की भविष्यवाणी इस अभियान के लिए बड़ी परेशानी खड़ी करती हुई दिखाई दे रही है. जाहिर है कि तेज बारिश के कारण राज्य भर में चल रहे अभियान पर इसका असर पड़ेगा और लोगों को राहत देने के लिए हो रहे इन कामों की गति में तेजी लाना मुश्किल होगा.
जानें किन जिलों में रेड अलर्ट: मौसम विभाग की मानें तो अगले 24 घंटे के दौरान देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार जिले भारी बारिश होगी और यहां के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि गढ़वाल मंडल में चमोली और रुद्रप्रयाग के लिए भी ऑरेंज अलर्ट है यानी इन जिलों में भी काफी तेज बारिश हो सकती है. कुमाऊं जिले में बागेश्वर, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में रेड अलर्ट किया गया है.
48 घंटे का ऑरेंज अलर्ट: राज्य में अगले 48 घंटे के दौरान भी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान दिया है. इसके तहत देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जहां भारी से अति भारी बारिश हो सकती है. जबकि बाकी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. बात केवल यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि उसके बाद तीन और चार सितंबर को भी राज्य में कई जगह पर येलो अलर्ट है. जबकि कुछ जगह पर तेज बारिश की संभावना भी व्यक्त की गई है.
