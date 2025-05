ETV Bharat / state

योगी सरकार ने खोला सरकारी नौकरी का पिटारा, इस विभाग में 4,350 पदों पर भर्ती शुरू, जानिए पूरी प्रक्रिया - UP GOVERNMENT

आयुष विभाग में भर्ती शुरू. ( Etv Bharat )

Published : May 26, 2025 at 1:38 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 1:47 PM IST

लखनऊ: योगी सरकार ने एक बार फिर सरकारी नौकरी का पिटारा खोला है. आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक में रिक्त 4,350 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसमें से कुछ पद पदोन्नति और शेष सीधी भर्ती व लेखा व वित्तीय संगर्व, पीएसएस संवर्ग के माध्यम से भरे जाएंगे. कुछ पदों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू भी की जा चुकी है. यह जानकारी आयुष विभाग के प्रमुख सचिव रंजन कुमार ने दी है.

सीएम योगी के निर्देश पर चयन प्रक्रिया शुरूः प्रमुख सचिव रंजन कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में हुई बैठक में आयुष चिकित्सा सेवाओं को और अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने के निर्देश दिए थे. मुख्यमंत्री चाहते हैं कि प्रदेश में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन हों. इसी क्रम में निदेशक, उप निदेशक, प्राचार्य, प्रोफेसर, लेक्चरर, चिकित्साधिकारी, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, मैट्रन, रीडर जैसे महत्वपूर्ण पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी गई है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सा सेवाओं में कुल 7,233 स्वीकृत पदों में से 4,208 पद भरे हुए हैं, जबकि 3,025 पद रिक्त हैं.

यूनानी चिकित्सा विभाग में 161 पद खालीः प्रमुख सचिव आयुष रंजन कुमार ने बताया कि यूनानी चिकित्सा सेवाओं में कुल 462 स्वीकृत पदों में से 301 भरे हुए हैं, जबकि 161 पद खाली हैं. वहीं, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाओं में कुल 3,818 स्वीकृत पदों में से 2,654 भरे हुए हैं, जबकि 1,164 पद रिक्त हैं. इन पदों में से कई पर प्रोन्नति, सीधी भर्ती, लेखा व वित्तीय संगर्व, पीएसएस संवर्ग तथा अधियाचन भेजे जाने के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी. प्रमुख सचिव ने बताया कि सीएम के निर्देश पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जबकि कुछ पदों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.



आयुष चिकित्सा को जन-जन तक पहुंचाना सरकार का लक्ष्यः प्रमुख सचिव ने बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि आयुष चिकित्सा व्यवस्था को जन-जन तक पहुंचाने के लिए न सिर्फ बुनियादी ढांचा मजबूत करना है, बल्कि आवश्यक चिकित्सकीय मानव संसाधन की भी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना भी है. पिछले वर्ष सरकार ने मेडिकल और आयुष शिक्षा संस्थानों में नए कॉलेज खोलने, पाठ्यक्रम विस्तार और डिजिटल हेल्थ सुविधाएं बढ़ाने जैसे कई प्रयास किए हैं. वर्तमान में सरकार आयुष सेवाओं को नवाचार से जोड़ने का प्रयास कर रही है. टेलीमेडिसिन, डिजिटल रिकॉर्ड और आधुनिक अनुसंधान केंद्रों की स्थापना के साथ-साथ आयुर्वेद और होम्योपैथिक पद्धतियों को नई पीढ़ी के लिए करियर विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है. इन भर्तियों से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सशक्त होंगी, बल्कि युवाओं को रोजगार के नये अवसर भी प्राप्त होंगे.



इन प्रमुख पदों पर होगी भर्ती

प्रोफेसर, लेक्चरर, चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी)

स्टाफ नर्स, चीफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट, मैट्रन

रीडर, उप निदेशक, सहायक औषधि नियंत्रक

प्राचार्य, उप चिकित्साधिकारी, प्रवक्ता

May 26, 2025 at 1:47 PM IST