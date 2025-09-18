ETV Bharat / state

झारखंड के विश्वविद्यालयों में गैर-शैक्षणिक पदों पर भर्ती, JPSC की वेबसाइट पर करें ऑनलाइन आवेदन

JPSC ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों में गैर-शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है.

recruitment process started for non teaching positions in universities of Jharkhand
झारखंड लोक सेवा आयोग भवन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 18, 2025 at 5:29 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में लंबे समय से रिक्त पड़े गैर-शैक्षणिक पदों पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके लिए आयोग ने विज्ञापन संख्या 09/2025 जारी किया है. आवेदन प्रक्रिया आज से यानी 18 सितंबर 2025 से शुरू हो गई है. इच्छुक उम्मीदवार जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

लंबे समय से खाली थे पद

राज्य के विश्वविद्यालयों में गैर-शैक्षणिक पदों की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी. कई विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार, वित्त पदाधिकारी और परीक्षा नियंत्रक जैसे अहम पदों पर प्रभारी अधिकारियों के भरोसे चल रहे हैं. इससे न केवल प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा था, बल्कि छात्रों और शिक्षकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. अब जेपीएससी की इस पहल से उम्मीद की जा रही है कि विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक और प्रशासनिक ढांचा और मजबूत होगा.

कुल 23 पदों पर होगी नियुक्ति

जेपीएससी द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 23 पदों पर नियमित नियुक्ति की जाएगी. इनमें सबसे अधिक वित्त पदाधिकारी के 9 पद, उसके बाद परीक्षा नियंत्रक के 8 पद, रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार के 2-2 पद, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का 1 पद और उपनिदेशक (शारीरिक शिक्षा) का 1 पद शामिल है.

साक्षात्कार से होगी भर्ती

जेपीएससी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इन पदों पर चयन पूरी तरह 100 अंकों के साक्षात्कार के आधार पर होगा. आवेदन प्राप्त होने के बाद उनकी स्क्रूटनी की जाएगी और फिर योग्य उम्मीदवारों की एक मेधा सूची तैयार की जाएगी. इस सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा. आयोग का कहना है कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से पूरी की जाएगी.

आवेदन की मुख्य तिथियां

  • आवेदन प्रक्रिया को लेकर आयोग ने विस्तृत कैलेंडर भी जारी किया है.
  • ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत - 18 सितंबर 2025.
  • ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि - 08 अक्टूबर 2025 (शाम 5:00 बजे तक).
  • परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि - 09 अक्टूबर 2025 (शाम 5:00 बजे तक).
  • हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि - 21 अक्टूबर 2025 (शाम 5:00 बजे तक).

आयोग ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतज़ार न करें और समय रहते आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें. आवेदन केवल जेपीएससी की वेबसाइट के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे.

जेपीएससी की इस भर्ती को लेकर अभ्यार्थियों में उत्साह देखा जा रहा है. लंबे समय से विश्वविद्यालयों में स्थायी नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ा अवसर है. खासतौर पर गैर-शैक्षणिक क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं को इससे नई राह मिलेगी.

विश्वविद्यालयों को मिलेगा स्थायित्व

विशेषज्ञों का कहना है कि इन पदों पर स्थायी नियुक्ति होने से विश्वविद्यालयों का प्रशासनिक ढांचा और सुदृढ़ होगा. परीक्षा नियंत्रक और वित्त पदाधिकारी जैसे पद विश्वविद्यालय संचालन की रीढ़ माने जाते हैं. इन पर नियमित नियुक्ति से कामकाज में तेजी आएगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी.

जेपीएससी की इस पहल से न केवल विश्वविद्यालयों को स्थायित्व मिलेगा बल्कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जा रही है. हालांकि एक बार फिर रांची विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर संघ से जुड़े पदाधिकारी डॉ. राजकुमार ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि नियमित काम कर रहे राज्य के असिस्टेंट प्रोफेसर एक बार फिर इस नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित रह जाएंगे. क्योंकि उनका समय से एक बार भी प्रमोशन हुआ ही नहीं है. इस दिशा में भी जेपीएससी को ध्यान देने की जरूरत है.

इसे भी पढे़ं- झारखंड में सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया: पहले चरण में 129 अभ्यर्थियों की होगी काउंसलिंग

इसे भी पढ़ें- झारखंड के माध्यमिक स्कूलों में नई सेवा नियमावली लागू, नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की कोशिश

इसे भी पढे़ं- झारखंड में सरकारी नौकरीः JPSC-JSSC से एक महीने में हजारों पदों पर होंगी नियुक्तियां!

For All Latest Updates

TAGGED:

झारखंड लोक सेवा आयोगUNIVERSITIES OF JHARKHANDRECRUITMENT FOR NON TEACHINGRANCHIRECRUITMENT IN UNIVERSITIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.