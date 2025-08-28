लखनऊ : प्रदेश में होमगार्डों के खाली पदों पर नए एनरोलमेंट की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी. इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने होमगार्ड एनरोलमेंट से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए समयबद्ध, पारदर्शी और निष्पक्ष एनरोलमेंट कराने के लिए पुलिस भर्ती एवं प्रशिक्षण बोर्ड के सहयोग से नया बोर्ड गठित करने के भी निर्देश दिए हैं.

बैठक में सीएम को बताया गया कि प्रदेश में मौजूदा समय में होमगार्ड के 1,18,348 स्वीकृत पद है. जिसमें से इस समय 71,155 होमगार्ड काम कर रहे हैं. अगले 10 वर्षों में लगभग 38,000 स्वयंसेवक सेवानिवृत्त होंगे, जबकि मौजूदा बल में 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 51 प्रतिशत से अधिक होमगार्ड काम कर रहे हैं.

चयन में लिखित परीक्षा को शामिल किया जाए : मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को अधिक अवसर देने और सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पात्रता, परीक्षा और चयन से संबंधित प्रावधानों में सुधार किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि होमगार्ड में युवाओं के एनरोलमेंट की अधिकतम आयु 30 वर्ष हो. साथ ही, चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा अनिवार्य की जाए, पात्रता मानकों को समयानुकूल बनाया जाए और परीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए.

नई एनरोलमेंट व्यवस्था तैयार हो : मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आपदा प्रबंधन से संबंधित अनुभव या प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नई एनरोलमेंट व्यवस्था जल्द तैयार की जाए. बैठक में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि होमगार्ड्स की सेवाएं पुलिस प्रशासन, यातायात प्रबंधन, शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन, खनन, नगरीय निकायों, दूरदर्शन, आकाशवाणी, एफसीआई और विकास प्राधिकरणों सहित विभिन्न क्षेत्रों में ली जा रही हैं. हाल ही में हुए लोकसभा व विधानसभा चुनावों, विभिन्न राज्यों के निर्वाचन कार्य तथा महाकुंभ-2025 जैसे आयोजनों में भी होमगार्ड्स ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है.

