ETV Bharat / state

यूपी में होमगार्डों के खाली पदों पर भर्ती जल्द, गठित होगा नया बोर्ड, 51% जवान 50 साल की उम्र पूरी कर चुके - HOME GUARDS RECRUITMENT IN UP

होमगार्ड में युवाओं के एनरोलमेंट की अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी. चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के आधार पर होगा.

गुरुवार को सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक.
गुरुवार को सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक. (फुटेज सोर्स- सीएम मीडिया.)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 11:28 PM IST

2 Min Read

लखनऊ : प्रदेश में होमगार्डों के खाली पदों पर नए एनरोलमेंट की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी. इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने होमगार्ड एनरोलमेंट से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए समयबद्ध, पारदर्शी और निष्पक्ष एनरोलमेंट कराने के लिए पुलिस भर्ती एवं प्रशिक्षण बोर्ड के सहयोग से नया बोर्ड गठित करने के भी निर्देश दिए हैं.

बैठक में सीएम को बताया गया कि प्रदेश में मौजूदा समय में होमगार्ड के 1,18,348 स्वीकृत पद है. जिसमें से इस समय 71,155 होमगार्ड काम कर रहे हैं. अगले 10 वर्षों में लगभग 38,000 स्वयंसेवक सेवानिवृत्त होंगे, जबकि मौजूदा बल में 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 51 प्रतिशत से अधिक होमगार्ड काम कर रहे हैं.

चयन में लिखित परीक्षा को शामिल किया जाए : मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को अधिक अवसर देने और सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पात्रता, परीक्षा और चयन से संबंधित प्रावधानों में सुधार किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि होमगार्ड में युवाओं के एनरोलमेंट की अधिकतम आयु 30 वर्ष हो. साथ ही, चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा अनिवार्य की जाए, पात्रता मानकों को समयानुकूल बनाया जाए और परीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए.

नई एनरोलमेंट व्यवस्था तैयार हो : मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आपदा प्रबंधन से संबंधित अनुभव या प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नई एनरोलमेंट व्यवस्था जल्द तैयार की जाए. बैठक में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि होमगार्ड्स की सेवाएं पुलिस प्रशासन, यातायात प्रबंधन, शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन, खनन, नगरीय निकायों, दूरदर्शन, आकाशवाणी, एफसीआई और विकास प्राधिकरणों सहित विभिन्न क्षेत्रों में ली जा रही हैं. हाल ही में हुए लोकसभा व विधानसभा चुनावों, विभिन्न राज्यों के निर्वाचन कार्य तथा महाकुंभ-2025 जैसे आयोजनों में भी होमगार्ड्स ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है.

यह भी पढ़ें :यूपी में महिलाओं की तरह भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगों को मिलेगी स्टाम्प शुल्क में छूट, सीएम योगी ने की घोषणा

लखनऊ : प्रदेश में होमगार्डों के खाली पदों पर नए एनरोलमेंट की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी. इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने होमगार्ड एनरोलमेंट से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए समयबद्ध, पारदर्शी और निष्पक्ष एनरोलमेंट कराने के लिए पुलिस भर्ती एवं प्रशिक्षण बोर्ड के सहयोग से नया बोर्ड गठित करने के भी निर्देश दिए हैं.

बैठक में सीएम को बताया गया कि प्रदेश में मौजूदा समय में होमगार्ड के 1,18,348 स्वीकृत पद है. जिसमें से इस समय 71,155 होमगार्ड काम कर रहे हैं. अगले 10 वर्षों में लगभग 38,000 स्वयंसेवक सेवानिवृत्त होंगे, जबकि मौजूदा बल में 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 51 प्रतिशत से अधिक होमगार्ड काम कर रहे हैं.

चयन में लिखित परीक्षा को शामिल किया जाए : मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को अधिक अवसर देने और सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पात्रता, परीक्षा और चयन से संबंधित प्रावधानों में सुधार किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि होमगार्ड में युवाओं के एनरोलमेंट की अधिकतम आयु 30 वर्ष हो. साथ ही, चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा अनिवार्य की जाए, पात्रता मानकों को समयानुकूल बनाया जाए और परीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए.

नई एनरोलमेंट व्यवस्था तैयार हो : मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आपदा प्रबंधन से संबंधित अनुभव या प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नई एनरोलमेंट व्यवस्था जल्द तैयार की जाए. बैठक में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि होमगार्ड्स की सेवाएं पुलिस प्रशासन, यातायात प्रबंधन, शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन, खनन, नगरीय निकायों, दूरदर्शन, आकाशवाणी, एफसीआई और विकास प्राधिकरणों सहित विभिन्न क्षेत्रों में ली जा रही हैं. हाल ही में हुए लोकसभा व विधानसभा चुनावों, विभिन्न राज्यों के निर्वाचन कार्य तथा महाकुंभ-2025 जैसे आयोजनों में भी होमगार्ड्स ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है.

यह भी पढ़ें :यूपी में महिलाओं की तरह भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगों को मिलेगी स्टाम्प शुल्क में छूट, सीएम योगी ने की घोषणा

For All Latest Updates

TAGGED:

HOME GUARDS IN UPHOME GUARDS RECRUITMENT IN UPCM YOGI ORDERयूपी में होमगार्डों की भर्तीHOME GUARDS RECRUITMENT IN UP

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

वैष्णो देवी भूस्खलन; मुजफ्फरनगर के 6 लोगों की मौत, बागपत की दो सगी बहनों की गई जान, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये देगी योगी सरकार

यूपी में एक सितंबर से बदलेगा पेट्रोल खरीदने का नियम; बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा तेल

अब कोड ब्लू नहीं बोलेंगे डॉक्टर, 6 लाख की AI आधारित स्मार्ट बेड देगी सिग्नल, बचेगी मरीजों की जान

यूपी में 4 IPS अफसरों का ट्रांसफर, झांसी के DIG को गाजियाबाद कमिश्नरेट भेजा गया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.