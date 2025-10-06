ETV Bharat / state

हज यात्रियों को प्रशिक्षण देने के लिए होगी ट्रेनर्स की भर्ती, जानिए कैसे करें आवेदन और योग्यता?

लखनऊ: हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षकों (ट्रेनर्स) के चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. उत्तर प्रदेश हज कमेटी के सेक्रेटरी एसपी तिवारी ने बताया कि हज कमेटी की वेबसाइट https://hajcommittee.gov.in पर 7 अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, जो 20 अक्टूबर तक चलेगी. केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे.



एसपी तिवारी ने बताया कि हज यात्रियों को प्रशिक्षण देने के इच्छुक आवेदकों के लिए कई अनिवार्य शर्तें रखी गई हैं. यदि आवेदकों की संख्या अधिक हुई तो लॉटरी प्रणाली से चयन किया जाएगा. चयनित आवेदकों को पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद वे हज यात्रियों को ट्रेनिंग देंगे. उन्होंने बताया कि आवेदन प्रक्रिया के बाद कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा (CBT) का आयोजन 8 नवम्बर को किया जाएगा. इसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नवम्बर के दूसरे सप्ताह में होगा. अंतिम रूप से चयनित प्रशिक्षकों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम मुम्बई में नवम्बर के चौथे सप्ताह में आयोजित किया जाएगा.



चयन प्रक्रिया और योग्यताः हज कमेटी के सचिव ने बताया कि प्रत्येक 150 हज यात्रियों पर एक प्रशिक्षक का चयन किया जाएगा. आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट/12वीं पास या समकक्ष होनी चाहिए. स्नातक एवं सूचना तकनीकी (IT) का ज्ञान रखने वालों को वरीयता दी जाएगी. वहीं, आयु सीमा 25 से 60 वर्ष (7 अक्टूबर 2025 तक) निर्धारित की गई है. पिछले पांच वर्षों में हज कर चुके व्यक्ति ही आवेदन कर सकते हैं. आवेदक को अंग्रेजी, उर्दू, हिन्दी व स्थानीय भाषा का अच्छा ज्ञान आवश्यक है. शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हो, कम्प्यूटर और ‘हज सुविधा एप’ का ज्ञान होा चाहिए. हज के अरकान की जानकारी और भीड़/समूह प्रबंधन का अनुभव होना चाहिए. आवेदक के विरुद्ध किसी भी आपराधिक प्रकरण में कार्यवाही लंबित न हो.



120 अंकों की होगी परीक्षाः हज कमेटी के सचिव ने बताया कि चयन प्रक्रिया में कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा 100 और साक्षात्कार 20 अंकों का होगा. दोनों को मिलाकर कुल 120 अंकों की मेरिट तैयार की जाएगी. परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा. सचिव ने बताया कि चयनित प्रशिक्षकों की कोई वेतन नहीं मिलेगा, बल्कि हज यात्रा का पूरा खर्च सरकार उठाएगी.