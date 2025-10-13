ETV Bharat / state

यूपी के इस विभाग में निकलने वाली है भर्ती, जानिए क्या है योग्यता?

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग टेक्निकल समस्याओं को सुलझाने के लिए भर्ती करने की योजना बना रहा है.

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग.
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग. (ETV Bharat)
October 13, 2025

लखनऊः परिवहन विभाग में अब टेक्निकल समस्याओं को सुलझाने की तैयारी हो गई है. टेक्निकल सेल के लिए 103 टेक्निकल प्रोग्रामर भर्ती किए जाएंगे. इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है. यूपीडेस्को से यह 103 टेक्निकल प्रोग्रामर भर्ती किए जाएंगे. ये टेक्निकल प्रोग्रामर ऑनलाइन समस्याओं को दूर करेंगे और मॉनिटरिंग करेंगे. कई साल बाद ऐसा हो रहा है, जब परिवहन विभाग में रोड सेफ्टी सेल की तरह ही टेक्निकल सेल में भर्ती हो रही है.

परिवहन विभाग की अधिकतर सेवाएं अब ऑनलाइन हो गई हैं. सारथी और वाहन पोर्टल की कुल मिलाकर 58 सेवाएं ऑनलाइन की जा चुकी हैं. इनमें से 50 के करीब सेवाएं फेसलेस भी हो गई हैं. ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित तकनीकी खामियां ज्यादा आ रही हैं, इसलिए अब टेक्निकल प्रोग्रामर की भर्ती करने की तैयारी है, जिससे जो भी तकनीकी समस्या आए उसे तत्काल दूर किया जा सके.

डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर टेक्निकल संजय नाथ झा के अनुसार, यूपीडेस्को से इन टेक्निकल प्रोग्राम्स की डिमांड की जाएगी. उनकी योग्यता एमसीए अनिवार्य होगी. अभी टेक्निकल प्रोग्रामर का क्या वेतन होगा, यह तय नहीं है. जब सब कुछ फाइनल हो जाएगा, तब प्रोग्रामर्स की भर्ती की जाएगी. इसका फायदा यह होगा कि अभी जिन समस्याओं को सुलझाने में काफी वक्त लगता है वह समस्याएं समय पर हाल हो जाएंगी. आरटीओ से संबंधित काम के लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा. इसके अलावा कुछ और टेक्निकल पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिससे विभाग में जो भी ऑनलाइन सेवाएं हैं उनको बेहतर ढंग से संचालित किया जा सके.

डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर टेक्निकल संजय नाथ झा ने बताया कि बताते हैं कि बेहतर डिजिटल सेवाओं के लिए टेक्निकल स्टाफ का होना बेहद जरूरी है. जो भी तकनीकी समस्याएं आती हैं उन्हें समय पर हल किया जा सके, इसी को ध्यान में रखकर प्लान बनाया जा रहा है. टेक्निकल पदों पर भर्तियों की तैयारी है. हालांकि ये कब तक हो पाएगा, यह कहना अभी मुश्किल है.

