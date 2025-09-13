ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग में भर्ती: 525 पदों के लिए आवेदन शुरू, कोरोना काल के कर्मियों को बोनस अंक

छत्तीसगढ़ में बंपर वैकेंसी निकली है. स्वास्थ्य विभाग के तहत स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय समेत कई अलग-अलग पद के लिए आवेदन कर सकते हैं.

Recruitment in CG Health Department
छत्तीसगढ़ में बंपर वैकेंसी निकली है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 13, 2025 at 2:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छत्तीसगढ़: स्वास्थ्य विभाग ने 525 पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. इसमें ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, स्टाफ नर्स, वार्ड बाय और वार्ड आया के पद हैं.

9 नवंबर को परीक्षा: इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 12 सितंबर से शुरू हो गई है, जो 3 अक्टूबर तक चलेगी. यह भर्ती प्रक्रिया छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) के माध्यम से की जा रही है. इसके लिए परीक्षा 9 नवंबर 2025, रविवार को आयोजित की जाएगी, जबकि प्रवेश पत्र 3 नवंबर से डाउनलोड किए जा सकेंगे.

'कोरोना वॉरियर्स' को बोनस अंक: कोरोना महामारी के दौरान सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में 6 माह से 1 वर्ष तक सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों को 10 बोनस अंक दिए जाएंगे. यह अंक अंतिम चयन प्रक्रिया में जुड़ेंगे.

इन जिलों में होंगे परीक्षा केंद्र: रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, धमतरी, अंबिकापुर (सरगुजा), बैकुंठपुर (कोरिया), कांकेर, जगदलपुर और राजनांदगांव जिले में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.

किन पदों पर भर्ती और उनकी संख्या

पदपद संख्यावेतनमान
स्टाफ नर्स225₹5200–₹20200 (लेवल 7)
ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (पुरुष)100₹5200–₹20200 (लेवल 5)
ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला)100₹5200–₹20200 (लेवल 5)
वार्ड बाय50₹4750–₹7440 (लेवल 1)
वार्ड आया50₹4750–₹7440 (लेवल 1)

भर्ती से जुड़ी अहम तारीखें

प्रक्रियातारीख
आवेदन शुरू12 सितंबर (शुक्रवार)
अंतिम तारीख3 अक्टूबर (शुक्रवार, शाम 5 बजे)
फॉर्म में सुधार4 से 6 अक्टूबर
प्रवेश पत्र जारी3 नवंबर
परीक्षा की तिथि9 नवंबर (रविवार)

परीक्षा शुल्क में राहत: केवल ऑनलाइन मोड से शुल्क जमा होगा. छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को परीक्षा में सम्मिलित होने पर फीस वापस की जाएगी. राशि उसी बैंक अकाउंट में लौटाई जाएगी जिससे पेमेंट किया गया है.

आवेदन कैसे करें?

  • CG Vyapam की वेबसाइट पर जाएं: vyapamcg.cgstate.gov.in/Post?PostID=HGMF25ONLINE
  • ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें.
  • मांगी गई जानकारी भरें.
  • दस्तावेज़ अपलोड करें और शुल्क जमा करें.
  • फॉर्म सबमिट कर प्रिंट निकालें.

सिलेबस, नियम व शर्तें: परीक्षा का पाठ्यक्रम, निर्देश, आरक्षण की जानकारी और पूरी अधिसूचना वेबसाइट पर उपलब्ध है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन से पहले नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें.

बड़ी संख्या में पद खाली हैं, लेकिन अंतिम तिथि के करीब वेबसाइट स्लो हो सकती है. इसलिए आवेदन समय पर करें.

For All Latest Updates

TAGGED:

CG VYAPAMछत्तीसगढ़ में बंपर वैकेंसीCORONA WARRIORSछत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडलRECRUITMENT IN CG HEALTH DEPARTMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.