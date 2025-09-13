ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग में भर्ती: 525 पदों के लिए आवेदन शुरू, कोरोना काल के कर्मियों को बोनस अंक

छत्तीसगढ़: स्वास्थ्य विभाग ने 525 पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. इसमें ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, स्टाफ नर्स, वार्ड बाय और वार्ड आया के पद हैं.

9 नवंबर को परीक्षा: इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 12 सितंबर से शुरू हो गई है, जो 3 अक्टूबर तक चलेगी. यह भर्ती प्रक्रिया छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) के माध्यम से की जा रही है. इसके लिए परीक्षा 9 नवंबर 2025, रविवार को आयोजित की जाएगी, जबकि प्रवेश पत्र 3 नवंबर से डाउनलोड किए जा सकेंगे.

'कोरोना वॉरियर्स' को बोनस अंक: कोरोना महामारी के दौरान सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में 6 माह से 1 वर्ष तक सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों को 10 बोनस अंक दिए जाएंगे. यह अंक अंतिम चयन प्रक्रिया में जुड़ेंगे.

इन जिलों में होंगे परीक्षा केंद्र: रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, धमतरी, अंबिकापुर (सरगुजा), बैकुंठपुर (कोरिया), कांकेर, जगदलपुर और राजनांदगांव जिले में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.