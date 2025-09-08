ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के 28 विभागों में निकली भर्ती, कल से शुरू होगा आवेदन, अक्टूबर में परीक्षा

बता दें परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन फॉर्म 9 से 23 सितंबर तक भरे जाएंगे. भरे हुए आवेदन पत्र में 28 सितंबर तक संशोधन हो सकेगा. इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से प्रदेश के 28 सरकारी विभागों के 339 खाली पदों को भरा जाएगा.

भोपाल: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. जल्द ही उनको सरकारी नौकरियों में उम्मीदवारी का मौका मिलने वाला है. इसके लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल 28 विभागों में खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा. इसमें समूह-2 और समूह-3 के खाली पदों पर भर्ती की जाएगी. कर्मचारी चयन मंडल के डायरेक्टर संकेत मालवीय ने बताया "ईएसबी द्वारा सभी परीक्षाओं का कैलेंडर साल की शुरुआत में ही जारी कर दिया गया था. अब इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे जा रहे हैं, इसके बाद परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा."

इन सभी पदों के लिए कर्मचारी चयन मंडल अक्टूबर 2025 में चयन परीक्षा का आयोजन करेगा. इसके तहत प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक, निरीक्षक नापतौल, रेशम संचालनालय में रेशम निरीक्षक, भोपाल नगर निगम में सहायक यंत्री सिविल सहित अन्य पदों पर भर्ती होगी.

रेशम निरीक्षक के 28 पदों पर होगी भर्ती

मध्य प्रदेश रेशम संचालनालय में रेशम निरीक्षक के 28 पद खाली हैं. भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से इन सभी पदों को भरा जाएगा. इसके साथ ही नगर निगम ग्वालियर में स्वच्छता निरीक्षक के 5, भोपाल नगर निगम में सहायक यंत्री सिविल के 15, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संचालनालय में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के 65 पद खाली हैं. इसके अलावा नियंत्रक नापतौल में 29 पद, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में रसायनज्ञ और प्रयोगशाला सहायक के पद खाली हैं. इन सभी पदों के लिए कर्मचारी चयन मंडल ने आवेदन आमंत्रित किए हैं.

28 विभागों की संयुक्त परीक्षा का आयोजन

इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये का शुल्क चुकाना होगा. जबकि एससी/एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वालों को केवल 250 रुपये का शुल्क चुकाना होगा. इसके साथ ही 60 रुपये का पोर्टल शुल्क भी चुकाना होगा. सभी 28 विभागों की संयुक्त परीक्षा 28 अक्टूबर को दो पारियों में आयोजित की जाएगी. पहली पारी में सुबह 9 से दोपहर 12 बजे और दूसरी पारी में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक परीक्षा होगी. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एक से दो घंटे पहले पहुंचना होगा.