ETV Bharat / state

खुशखबरी: सरकारी विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 2100 रिक्त पदों पर जल्दी होगी भर्ती

सहायक अध्यापकों की होगी भर्ती ( Photo- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : October 9, 2025 at 12:07 AM IST 3 Min Read

देहरादून: उत्तराखंड में युवाओं के पास सरकारी शिक्षक बनने का एक और मौका आने जा रहा है. इसके तहत राज्य में प्राथमिक विद्यालयों के लिए जल्द ही सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी. शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. मंत्री धन सिंह ने ली समीक्षा बैठक: विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों के साथ इस संबंध में जरूरी निर्णय लिया है. इसके अलावा क्षतिग्रस्त विद्यालयों की मरम्मत के काम को भी तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 2100 रिक्त पदों पर भर्ती: प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है. उत्तराखंड सरकार अब राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 2100 रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करने जा रही है. विद्यालयी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बुधवार को अपने शासकीय आवास पर हुई विभागीय समीक्षा बैठक में इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं.