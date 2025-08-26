जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त अधिकारी के खिलाफ गलती तरीके से की गई 29 लाख 70 हजार की रिकवरी कार्रवाई को निरस्त कर दिया है. जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पेंशन से की गई रिकवरी राशि 6 फीसदी ब्याज के साथ लौटाने के निर्देश सरकार को दिए हैं. हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ पूर्व नियोजित इरादे व पक्षपात पूर्ण कार्रवाई करने पर राज्य सरकार पर 50 हजार रुपए की कॉस्ट भी लगाई है.

रिटायरमेंट पर 29 लाख 70 हजार की गलत रिकवरी

दरअसल, भोपाल निवासी भैयालाल सिंह की ओर से दायर याचिका दायर में कहा गया था कि वह मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे. याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 1999 में सुरेन्द्र सिंह राजपूत को गलत तरीके से अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की थी. इसी वजह से जब याचिकाकर्ता रिटायर हुए तो उनके खिलाफ 29 लाख 70 हजार रुपए की रिकवरी निकाल दी गई.

राज्य सरकार पर कोर्ट ने 50 हजार की कॉस्ट भी लगाई (MP GOVT)

याचिकाकर्ता पर लगे थे ये आरोप

याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता यानी तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कलेक्टर के आदेश पर नुकंपा नियुक्ति का मामला सरकार को भेजा था. याचिकाकर्ता ने सरकार को भेजे प्रस्तवा में स्पष्ट रूप से यह भी लिखा था कि सुरेन्द्र राजपूत मृतक का पुत्र नहीं, बल्कि भतीजा है. इसके बाद जब सरकार ने आगे कार्रवाई करने कहा, तो प्रेसिडेंट-इन-काउंसिल के समक्ष मामला रखा गया था. प्रेसिडेंट-इन-काउंसिल अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने पर स्वीकृति प्रदान की थी. लेकिन जब गलत अनुकंपा नियुक्ति की शिकायत हुई तो आयुक्त नगरीय प्रशासन ने जांच अधिकारी पर दबाव बनाकर याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया. इसके बाद याचिकाकर्ता के रिटायरमेंट पर रिकवरी की सजा से दंडित किया गया.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को माना निर्दोष, सरकार लौटाएगी रिकवरी की रकम

एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पूर्व नियोजित इरादे से पक्षपात पूर्ण कार्रवाई की गई है. पूरी प्रक्रिया में उसकी कोई गलती नहीं थी. एकलपीठ ने सुनवाई के बाद आयुक्त के रिकवरी आदेश को अवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया. एकलपीठ ने याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त कर्मचारी के पक्ष में आदेश जारी किए हैं कि उसकी पेंशन से काटी गई 29 लाख 70 हजार रु की रिकवरी राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ उसे लौटाई जाए.

यह भी पढ़ें - पदोन्नति में आरक्षण देने का मामला, कोर्ट ने सरकार से फिर मांगा जवाब

एकलपीठ ने रिकवरी की राशि का भुगतान 45 दिन में याचिकाकर्ता को देने के आदेश जारी किए हैं.

पेंशन में रिकवरी क्या होती है?

सरकार द्वारा रिटायरमेंट के दौरान पेंशन में रिकवरी दो कारणों से की जा सकती है. पहला, यदि रिटायर्ड कर्मचारी को गलत या अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया हो तो सरकार उससे वह राशि पेंशन से काट लेती है. वहीं, दूसरा यह कि जब किसी सरकारी कर्मचारी को किसी गंभीर मामले में दोषी पाया जाता है, तो सजा के रूप में उसकी पेंशन रोकने या रिकवरी करने की सजा दी जाती है.