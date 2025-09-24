जैसलमेर में फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट ने दी जान, नागौर का रहने वाला था...
जैसलमेर की फाइनेंस कंपनी में रिकवरी एजेंट ने जान दे दी. जानिए पूरा मामला...
Published : September 24, 2025 at 1:29 PM IST
जैसलमेर: शहर में मंगलवार देर रात नागौर मूल के युवक ने जीवनलीला समाप्त कर ली. मृतक की पहचान 24 वर्षीय विकास कुमार पुत्र बद्रीराम के रूप में हुई है. वह कुछ समय से जैसलमेर में रहकर एक फाइनेंस कंपनी में रिकवरी एजेंट का काम कर रहा था. घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. पुलिस ने शव जवाहर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.
कोतवाली थाना प्रभारी प्रेमदान रतनू ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार रात लगभग 10.30 बजे मौत की सूचना पर पुलिस विकास के कमरे पर पहुंची. प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक तनाव से जुड़ा लग रहा है. उसके कमरे से खुदकुशी से जुड़ा कोई नोट नहीं मिला है. युवक के कमरे से बीयर की खाली बोतल मिली है. पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम और परिजनों के बयान के बाद वास्तविक कारण स्पष्ट होगा.
पढ़ें: जयपुर: इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर और पत्नी ने खुदकुशी की, छुट्टियों में बेटियां गई थी गांव
थाना प्रभारी रतनू ने बताया कि मोबाइल की जांच में पता चला कि विकास ने अंतिम कॉल अपने परिवार को की थी. पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है. परिवार के बयान दर्ज होने के बाद ही आगे कार्रवाई तय की जाएगी. घटना का पता तब लगा, जब परिचित युवक बाइक लेने विकास के कमरे पर गया. वहां दरवाजा थोड़ा खुला पाया और भीतर झांका तो विकास मृत मिला. उसने साथियों को बुलाया और पुलिस को सूचना दी. कुछ देर में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए. पुलिस ने शव एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया.