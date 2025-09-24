ETV Bharat / state

जैसलमेर में फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट ने दी जान, नागौर का रहने वाला था...

जैसलमेर: शहर में मंगलवार देर रात नागौर मूल के युवक ने जीवनलीला समाप्त कर ली. मृतक की पहचान 24 वर्षीय विकास कुमार पुत्र बद्रीराम के रूप में हुई है. वह कुछ समय से जैसलमेर में रहकर एक फाइनेंस कंपनी में रिकवरी एजेंट का काम कर रहा था. घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. पुलिस ने शव जवाहर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

कोतवाली थाना प्रभारी प्रेमदान रतनू ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार रात लगभग 10.30 बजे मौत की सूचना पर पुलिस विकास के कमरे पर पहुंची. प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक तनाव से जुड़ा लग रहा है. उसके कमरे से खुदकुशी से जुड़ा कोई नोट नहीं मिला है. युवक के कमरे से बीयर की खाली बोतल मिली है. पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम और परिजनों के बयान के बाद वास्तविक कारण स्पष्ट होगा.