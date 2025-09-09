ETV Bharat / state

लखनऊ में रिकवरी एजेंट की सिर कूचकर हत्या; ऑफिस में मिली खून से लथपथ लाश, CCTV उखाड़ ले गए हत्यारे

एडीसीपी साउथ रल्ला पल्ली बसंत कुमार ने बताया कि मृतक कुणाल शुक्ला के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया है.

लखनऊ में रिकवरी एजेंट की सिर कूचकर हत्या.
लखनऊ में रिकवरी एजेंट की सिर कूचकर हत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 12:52 PM IST

Updated : September 9, 2025 at 2:49 PM IST

लखनऊ: राजधानी में रिकवरी एजेंट की उसी के ऑफिस में बेरहमी से हत्या कर दी गई. मंगलवार सुबह रिकवरी एजेंट की खून से लथपथ लाश मिली. उसका सिर कूचकर हत्या की गई है. वहीं, परिजनों ने मृतक के साथियों पर ही मर्डर का आरोप लगाया है. हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की गई है, क्योंकि हत्यारे ऑफिस का सीसीटीवी भी उखाड़ ले गए हैं. सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. यह घटना लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र स्थित दादूपुर गांव की है.

जानकारी के मुताबिक, बंथरा थाना क्षेत्र के दादूपुर गांव में गाड़ियों की रिकवरी करने वाले विवेक सिंह का ऑफिस है. इन्हीं के साथ रिकवरी एजेंट कुणाल शुक्ला काम करते थे. ऑफिस में 4-5 लोग और रिकवरी एजेंट का काम करते हैं. मंगलवार सुबह ऑफिस की साफ-सफाई करने वाली संगम थारू पहुंची और दरवाजा खोला तो अंदर बेड पर कुणाल शुक्ला की लहुलूहान लाश पड़ी थी. यह देखकर उसकी चीख निकल गई. ऑफिस में ही काम करने वाले एक युवक ने घटना की सूचना विवेक सिंह को दी. विवेक सिंह ने घटना जानकारी पुलिस और कुणाल शुक्ला के परिजनों को दी.

लखनऊ में रिकवरी एजेंट की हत्या. (Video Credit: ETV Bharat)

बेड से लेकर छत तक खून ही खून: मौके पर पहुंचे कुणाल शुक्ला के बड़े भाई सौरभ शुक्ला ने बताया कि जब वह पहुंचा, तो देखा कि भाई का शव बेड पर पड़ा है. चेहरे पर चोट के निशान हैं, आंखें धंसी हुई हैं. बेड से लेकर छत तक खून ही खून फैला हुआ है. इसके बाद पहुंची पुलिस ने कमरे को सील कर दिया.

मृतक की मां घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन पुलिस ने मां को शव देखने की इजाजत नहीं दी. मृतक कुणाल शुक्ला की मां सुधा शुक्ला ने आरोप लगाया कि कुणाल को उसके साथियों ने ही मारा है. भाई सौरभ शुक्ला ने बताया कि उसके भाई को एक लोग नहीं मार सकते थे. घटना में कम से कम 4-5 लोग शामिल रहे होंगे. यही वजह थी कि घटना को छिपाने के लिए ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी हत्यारे तोड़कर अपने साथ ले गए.

सिर पर भारी चीज से हमला: एडीसीपी साउथ रल्ला पल्ली बसंत कुमार ने बताया कि प्रारंभिक पड़ताल में पता चला है, कि मृतक कुणाल शुक्ला के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया है. इसकी वजह से बॉडी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है. फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर सबूत इकट्ठा कराए गए हैं. ऑफिस के अंदर लगे सीसीटीवी गायब हैं, लेकिन मामले के खुलासे के लिए पुलिस की टीमें बना दी गई हैं. जल्द ही इस हत्याकांड का सच सामने आएगा.

ऑफिस में सोता था कुणाल: ऑफिस के मालिक विवेक सिंह के मुताबिक, कुणाल हमेशा दरवाजा बंद करके अंदर सोता था. आज सुबह जब संगम थारू ऑफिस की सफाई करने पहुंची तो दरवाजा खुला मिला. पुलिस को ऑफिस के बगल प्लाटिंग के लिए खाली पड़ी जमीन पर खून से सनी कोई लोहे की कोई चीज मिली है. हालांकि पुलिस ने इस सबूत पर कुछ कहने से अभी इंकार किया है.

रोजाना होती थी शराब पार्टी: स्थानीय लोगों में चर्चा है, कि ऑफिस पर अक्सर 112 नंबर और बंथरा थाने के कुछ पुलिसकर्मी आकर बैठते थे. मृतक और उसका परिवार 4 वर्ष पहले आशियाना में किराए पर रहता था. इसके बाद यहां खुद का घर बनवाकर रहने लगे. स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि मृतक और उसके साथी अक्सर रोज शाम को ऑफिस में शराब पार्टी किया करते थे.

Last Updated : September 9, 2025 at 2:49 PM IST

