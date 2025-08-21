नई दिल्ली: दिल्ली के उप-राज्यपाल के फैसले के खिलाफ कल से दो दिन दिल्ली के वकील सभी निचली अदालतों में न्यायिक कार्य का बहिष्कार करेंगे. बता दें कि दिल्ली के पुलिस थानों से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये गवाही देने की अनुमति एलजी की ओर से दी गई थी. बुधवार को दिल्ली की निचली अदालतों के सभी बार एसोसिएशंस के संगठन कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशंस ने आपात बैठक कर सभी निचली अदालतों में 22 और 23 अगस्त को न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने का आह्वान किया.

13 अगस्त को एक नोटिफिकेशन किया गया था जारी: कोआर्डिनेशन कमेटी ने कहा कि दिल्ली के उप-राज्यपाल ने 13 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी कर पुलिस थानों से पुलिसकर्मियों के बयान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये दर्ज करने की अनुमति दी थी. इसके लिए कुछ स्थान तय किए गए हैं. उप-राज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ कोआर्डिनेशन कमेटी ने 20 अगस्त को दिल्ली के उप-राज्यपाल, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपना विरोध जताया था. कोआर्डिनेशन कमेटी के मुताबिक, उप-राज्यपाल का नोटिफिकेशन केंद्रीय गृह सचिव के 15 जुलाई 2024 के सर्कुलर के विपरीत है. केंद्रीय गृह सचिव के सर्कुलर में पुलिस थानों में किसी भी किस्म की गवाही से इनकार किया गया था.

दिल्ली के वकीलों की दो दिन की हड़ताल: कोआर्डिनेशन कमेटी ने 20 अगस्त को लिखे पत्र में कहा था कि उप-राज्यपाल के इस नोटिफिकेशन को 48 घंटों के अंदर वापस लिया जाए. लेकिन दो दिनों के बावजूद इस पत्र पर विचार नहीं किया गया. उसके बाद कोआर्डिनेशन कमेटी ने आज आपात बैठक कर 21 अगस्त को दिल्ली की सभी जिला अदालतों में 22 और 23 अगस्त को न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का फैसला किया.

कोआर्डिनेशन कमेटी 23 अगस्त को बैठक कर इस मसले पर आगामी रणनीति तैयार कर फैसला लेगी. कोआर्डिनेशन कमेटी ने सभी वकीलों का आह्वान किया है कि वो 22 और 23 अगस्त को सशरीर या वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश नहीं हों.

