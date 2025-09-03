ETV Bharat / state

नूंह में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, जिले में 83 स्कूलों में भरा पानी, खतरे की आशंका

भारी बारिश का कहर नूंह जिले में व्यापक तौर पर देखने को मिल रहा है. इस कारण शिक्षा व्यवस्था पर भी असर पड़ा है.

September 3, 2025

नूंहः हरियाणा के नूंह में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण जिले के 83 सरकारी स्कूलों में पानी भर गया है. पानी भरने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. सबसे खास बात यह है की ऐसे स्कूलों में हर समय हादसा होने का खतरा बना हुआ है. एक तो स्कूल तक पहुंचने वाले रास्तों में कई जगहों पर पानी भरा हुआ है. दूसरी ओर कई स्कूलों में कैंपस में पानी भरा हुआ है.

उपायुक्त बोले 'जिले में अभी छुट्टी करने के लायक स्थिति नहीं': उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि "जिले के सभी संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा एसडीएम को स्कूल प्रांगण से पानी पंप लगाकर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं." उन्होंने कहा कि "जिन स्कूलों में हालत ठीक नहीं हैं, उनकी छुट्टी करने का अधिकार भी जिला उपायुक्तों को सरकार के द्वारा दिया गया है. लेकिन अभी जिले में छुट्टी करने लायक स्थिति नहीं है. जल्द से जल्द स्कूलों के प्रांगण से पानी निकाला जाएगा." उन्होंने यह भी कहा कि "आने जाने वाले रास्तों में पानी की दिक्कत कम है, लेकिन ग्राउंड में पानी भरा हुआ है." उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि "इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश होने की वजह से जलभराव की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं."

विधायक की मांग-'सरकारी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा हो': कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा कि "बरसात की वजह से स्कूल प्रांगण तालाब में तब्दील हो चुके हैं. सरकार को जल्द से जल्द सरकारी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा करनी चाहिए. कुछ स्कूलों के भवनों की हालत भी अच्छी नहीं है. लिहाजा मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक बारिश की चेतावनी जारी की हुई है. कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए जिन स्कूलों के प्रांगण में पानी भरा हुआ है. उनमें जल्द से जल्द छुट्टी की घोषणा की जानी चाहिए."

हरियाणा में रिकॉर्ड बारिश वाले जिले में नूंह शामिलः खास बात यह है की बरसात के सीजन के चलते स्कूलों में छात्रों की संख्या में भी भारी कमी देखने को मिल रही है. बरसात की वजह से वैसे तो बहुत से गांव, सरकारी संस्थानों और घरों में पानी घुस चुका है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर स्कूलों की पढ़ाई पर देखने को मिल रहा है. अगर बरसात आने वाले कुछ दिनों में हुई तो लंबे समय तक बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने से इनकार नहीं किया जा सकता. सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, हरियाणा का नूंह जिला उन जिलों में शामिल हैं, जिनमें सबसे अधिक बरसात रिकॉर्ड की गई है.

आगे भी बारिश की चेतावनीः बता दें कि इस साल नूंह जिले में रिकार्ड बारिश दर्ज की जा चुकी है. अभी भी आसमान पर घने गहरे बादल छाए हुए हैं. मौसम विभाग ने अभी और बारिश होने की चेतावनी जारी की है. कुल मिलाकर बरसात ने कई दशकों के रिकॉर्ड को तोड़कर पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है.

