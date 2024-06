ETV Bharat / state

हल्द्वानी शहर का तापमान पहुंचा 43 डिग्री के करीब, पर्यटकों को भी रास नहीं आ रहा है पहाड़ का मौसम - intense heat in haldwani

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 31, 2024, 10:28 AM IST | Updated : May 31, 2024, 11:27 AM IST

हल्द्वानी शहर का तापमान पहुंचा 43 डिग्री के करीब (Video- ETV Bharat) हल्द्वानी: लगातार बढ़ती गर्मी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है. भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं. गर्मी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. बृहस्पतिवार को हल्द्वानी का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया था. वहीं शुक्रवार को भी 42 डिग्री सेल्सियस तापमान से गर्मी के चलते लोग घरों में कैद हैं. हल्द्वानी में रिकॉर्डतोड़ गर्मी: उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के मौसम का मजा लेने के लिए मैदानी क्षेत्र से पर्यटक तो पहुंच रहे हैं. लेकिन हल्द्वानी पहुंचने पर भी पर्यटकों को राहत नहीं मिल पा रही है. उमस और तेज गर्म हवाओं से लोग बेहाल हैं. दोपहर में सड़कों पर यातायात कम रहने के साथ बाजारों से रौनक गायब ही जा रही है. तराई में बढ़ रहे लगातार तापमान का असर पहाड़ों पर भी देखा जा रहा है. पहाड़ों पर भी लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है. इसके चलते ठंड का मजा लेने पहुंच रहे पर्यटक भी पहाड़ के मौसम से खुश नजर नहीं आ रहे हैं. हल्द्वानी का तापमान 25 मई को 39.5 डिग्री सेल्सियस, 26 मई 42.2 डिग्री सेल्सियस, 27 मई 41 डिग्री सेल्सियस, 29 मई 42 डिग्री सेल्सियस और 30 मई को 42.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. ठंडक लेने आए पर्यटक गर्मी से परेशान: दिनों रिकार्ड तोड़ पड़ रही गर्मी ने आम जनमानस का जीना मुहाल कर दिया है. बाहर से आने वाले पर्यटकों का कहना है कि यहां के तापमान को देखते हुए अनुमान नहीं लगाया था कि यहां भी गर्मी इस कदर पसीने छुड़ा देगी. यहां के बढ़े तापमान ने गर्मियों की छुट्टियों का मजा किरकिरा कर दिया है. वहीं लोगों को अब वृक्षा रोपण की याद आने लगी है. लोग गर्मी से निजात पाने को देशी नुस्खों के साथ शीतल पेय पदार्थों से अपना हलक ठंडा कर रहे हैं. एसी कूलर की बिक्री बढ़ी: गर्मी के चलते कूलर और AC की भी बिक्री बढ़ गई है. लोगों की मानें तो कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी में इतनी भीषण गर्मी कभी नहीं पड़ी थी. इस बार गर्मी ने अपना सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है. बरसात दूर-दूर तक नजर नहीं आ रही है. ऐसे में कुछ दिन तक बरसात नहीं हुई तो गर्मी के चलते लोग बीमारी के चपेट में भी आ सकते हैं.

प्रचंड गर्मी के बीच पेयजल संकट, पानी की किल्लत से जूझ रहे स्वीत के ग्रामीण

