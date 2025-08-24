ETV Bharat / state

शिक्षा विभाग ने 2742 शिक्षकों की नियुक्ति रोकने का दिया आदेश, JSSC करेगा रिजल्ट की समीक्षा - JSSC SAHAYAK ACHARYA

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 2742 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा वापस ले ली है.

जेएसएससी कार्यालय (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 24, 2025 at 10:18 AM IST

रांची: झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया पर बड़ा मोड़ आ गया है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने विज्ञान, गणित और भाषा विषयों के 2742 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा वापस ले ली है. यह फैसला झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित प्रारंभिक विद्यालय प्रतिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के परिणाम पर उठे विवाद के बाद लिया गया है.

जिलों को भेजा गया पत्र

प्राथमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार रंजन ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र भेजकर स्पष्ट कर दिया है कि जिलेवार जारी की गई अनुशंसित सूची और संबंधित फोल्डर तत्काल विभाग को लौटा दिए जाए. पत्र में यह भी कहा गया है कि आयोग को परिणाम की पुनः समीक्षा करनी है, इसलिए मौजूदा अनुशंसा को निरस्त किया जा रहा है. पत्र भेजे जाने की जानकारी निदेशक ने दी है.

किन पदों पर पड़ी असर

इस नियुक्ति प्रक्रिया में विज्ञान एवं गणित विषय के 1683 और भाषा विषय के 1059 उम्मीदवारों को चयनित कर जिलों को भेजा गया था. विज्ञान और गणित विषय के लिए कई जिलों में काउंसलिंग पूरी हो चुकी थी. भाषा विषय के लिए अधिकांश जिलों में काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी थी. लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया को रोक दिया गया है.

नियुक्त प्रक्रिया को लेकर क्या है विवाद

दरअसल, परिणाम घोषित होने के बाद यह आपत्ति सामने आई कि कई अभ्यर्थियों ने जेटेट (Jharkhand Teacher Eligibility Test) में आरक्षण का लाभ लेकर परीक्षा पास किया था, लेकिन नियुक्ति के समय उन्हें अनारक्षित वर्ग में शामिल कर दिया गया. आरोप यह भी है कि इनमें से कुछ अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के न्यूनतम अंक प्राप्तांक से भी कम अंक पाने के बावजूद सूची में शामिल कर दिए गए. यह स्थिति जिलों में विवाद का कारण बनी. कई जिलों ने इस पर शिक्षा विभाग से स्पष्टीकरण मांगा. इसी आधार पर विभाग ने नियुक्ति की अनुशंसा वापस करने का फैसला लिया है.

आगे की प्रक्रिया

शिक्षा विभाग के मुताबिक, अब जेएसएससी को पूरी सूची की दोबारा जांच करनी होगी. इसमें विशेष तौर पर उन मामलों को देखा जाएगा, जहां आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सामान्य कोटि में चयनित कर दिया गया था. संभावना है कि आयोग नए सिरे से संशोधित परिणाम जारी करे.

अन्य विषयों पर भी संकट

विज्ञान, गणित और भाषा विषय के अलावा आयोग ने सामाजिक विज्ञान (3033 पद) और कक्षा 1 से 5 (4817 पद) के लिए भी परिणाम घोषित किया था. हालांकि, इन दोनों विषयों की नियुक्ति की अनुशंसा अभी तक विभाग ने जिलों को नहीं भेजी थी. अब इस पर भी संशोधन की संभावना जताई जा रही है.

अधर में 15 हजार पदों पर नियुक्ति

राज्य सरकार ने मध्य विद्यालय और प्राथमिक विद्यालयों में कुल 15,001 सहायक आचार्य नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की थी. इसमें विज्ञान एवं गणित, भाषा और सामाजिक विज्ञान जैसे विषय शामिल हैं. अब 2742 अनुशंसाओं की वापसी और अन्य विषयों पर जांच की संभावना ने पूरी प्रक्रिया को अनिश्चित बना दिया है.

झारखंड में लंबे समय से लंबित शिक्षकों की नियुक्ति पर यह नया विवाद गहरा गया है. जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग पूरी कर ली थी, वे अब असमंजस की स्थिति में हैं. विभाग का कहना है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चयन सुनिश्चित करने के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा.

