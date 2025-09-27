ETV Bharat / state

कांग्रेस का सियासी गणित बिगाड़ने वाले नेताओं की घर वापसी, कई 6 महीने में ही लौटे

विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हराने वाले बागी अब पार्टी में लौट रहे हैं. मेवाराम जैन समेत कई नेताओं की वापसी हुई.

CONGRESS REBELS RETURN
कांग्रेस कार्यालय, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 27, 2025 at 4:53 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नेताओं ने कांग्रेस का गणित बिगाड़ दिया था और सत्ता से दूर कर दिया था. अब धीरे-धीरे उन्हीं बागियों की कांग्रेस में वापसी हो रही है. प्रदेश में करीब 15 सीटें ऐसी थीं जहां कांग्रेस के बागियों ने ही पार्टी का सियासी समीकरण बिगाड़ दिया था. गुरुवार को पूर्व विधायक मेवाराम जैन समेत चार बागियों की घर वापसी हुई. इससे पहले भी कई बागी कांग्रेस में लौट चुके हैं.

बागियों के चलते कांग्रेस चार सीटों पर तीसरे नंबर पर रही थी. विधानसभा चुनाव में कामां, सिवाना, सादुलशहर और शिव सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी बागियों के कारण तीसरे स्थान पर रहे. कामां में कांग्रेस के बागी मुख्तार अहमद दूसरे नंबर पर रहे जबकि कांग्रेस प्रत्याशी जाहिदा खान तीसरे स्थान पर खिसक गईं. सादुलशहर में कांग्रेस के बागी ओम बिश्नोई दूसरे नंबर पर रहे और कांग्रेस प्रत्याशी जगदीश जांगिड़ तीसरे स्थान पर चले गए. सिवाना में बागी सुनील परिहार दूसरे और कांग्रेस प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह तीसरे नंबर पर रहे. वहीं, शिव में बागी फतेह खान दूसरे और कांग्रेस प्रत्याशी अमीन खान तीसरे स्थान पर रहे.

संवाददाता फिरोज खान शैफी (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- कांग्रेस में बागियों की घर वापसी पर मंथन, कई बड़े नेताओं के नाम चर्चा में

विधानसभा चुनाव में बिगाड़ा गणित: बीकानेर की लूणकरणसर सीट पर भी कांग्रेस का समीकरण बिगड़ा. यहां कांग्रेस के बागी और पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिसके चलते कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र मुंड को हार का सामना करना पड़ा. इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी सुमित गोदारा 60452 वोट पाकर विजयी रहे. राजेंद्र मुंड को 51583 वोट मिले, जबकि बेनीवाल को 29893 वोट मिले.

कांग्रेस प्रत्याशी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने हाल ही में पार्टी से निकाले गए कई नेताओं की वापसी कराते हुए उन्हें कांग्रेस का "एसेट" बताया था, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सौरभ भट्ट का कहना है कि अगर ये नेता पार्टी के लिए एसेट थे तो इन्हें निकाला क्यों गया, जब ये निर्दलीय चुनाव लड़कर दूसरे स्थान पर आ सकते थे तो टिकट तय करने के दौरान पार्टी की गलती कहां हुई. अगर इन्हें टिकट मिलता तो यह चुनाव जीत सकते थे. भट्ट का कहना है कि कांग्रेस अभी भी निकासी और वापसी के इस अंतर्द्वंद से बाहर नहीं निकल पा रही है.

इसे भी पढ़ें- राजस्थान कांग्रेस में घर वापसी के इंतजार में क्षत्रप, आधा दर्जन से ज्यादा नेता रिज्वॉइनिंग की कतार में

अमीन खान और बालेंदु सिंह शेखावत की भी वापसी: विधानसभा चुनाव के दौरान कई बागियों को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव आते-आते उन्हें छह महीने में ही वापस ले लिया गया. इनमें शिव से फतेह खान, सिवाना से सुनील परिहार, सादुलशहर से ओम बिश्नोई, कामां से मुख्तार अहमद और लूणकरणसर से वीरेंद्र बेनीवाल शामिल रहे.

लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर पूर्व मंत्री अमीन खान और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत के बेटे तथा सचिन पायलट के करीबी बालेंदु सिंह शेखावत को भी 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था, लेकिन करीब दो माह पहले अमीन खान की कांग्रेस में वापसी हो चुकी है और अब बालेंदु सिंह शेखावत का भी निष्कासन रद्द कर दिया गया है. कांग्रेस की अनुशासन समिति के पास अभी भी 20 से ज्यादा बागियों की वापसी के आवेदन लंबित हैं। इनमें पूर्व सांसद खिलाड़ी लाल बैरवा और पूर्व विधायक रामचंद्र आराधना के नाम प्रमुख हैं.

इसे भी पढ़ें- Rajasthan: कांग्रेस से बागी होकर देवली-उनियारा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा पार्टी से निलंबित

मेवाराम जैन की वापसी से हलचल: पूर्व विधायक मेवाराम जैन की वापसी ने कांग्रेस की सियासत को और गरमा दिया है. लोकसभा चुनाव से पहले एक विवादित वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था. पश्चिमी राजस्थान का एक बड़ा धड़ा लगातार उनकी वापसी का विरोध कर रहा था. इसके बावजूद हाईकमान ने उन्हें पार्टी में फिर से शामिल कर लिया.

वरिष्ठ पत्रकार मनीष गोधा का कहना है कि मेवाराम जैन जनाधार वाले नेता हैं. विधानसभा चुनाव में विवादित वीडियो के बावजूद उन्होंने 92000 वोट हासिल किए और दूसरे स्थान पर रहे. इससे पहले वे लगातार तीन बार बाड़मेर से कांग्रेस विधायक भी रह चुके हैं. कांग्रेस के लिए बाड़मेर में सामान्य वर्ग के वोटों को साधने के लिए मेवाराम जैन सबसे उपयुक्त नेता हैं. यही कारण है कि विरोध के बावजूद उनकी वापसी को लेकर पार्टी में पैरवी होती रही.

हाईकमान का फैसला सर्वोपरि: वहीं, बागियों की घर वापसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव और प्रवक्ता आरसी चौधरी का कहना है कि जिन बागियों की कांग्रेस में वापसी हुई है, उसके बारे में हाईकमान ने बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है. प्रदेश के सभी नेताओं से चर्चा की गई है स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी संवाद किया गया है, और उनकी भावनाओं के आधार पर ही उन नेताओं की कांग्रेस में वापसी हुई है. आरसी चौधरी का कहना है कि पार्टी हाई कमान ने जो फैसला लिया है वो सर्वोपरि है.

इसे भी पढ़ें- पूर्व विधायक मेवाराम जैन और बालेंदु सिंह शेखावत की घर वापसी, कांग्रेस ने बहाल की सदस्यता

बागियों ने सिवाना, शिव, सादुलशहर और कामां में कांग्रेस प्रत्याशियों को तीसरे और लूणकरणसर में दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया था. सिवाना में कांग्रेस प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह को 43690 वोट मिले, जबकि बागी सुनील परिहार को 50625 वोट मिले. शिव में कांग्रेस प्रत्याशी अमीन खान को 54692 वोट और बागी फतेह खान को 74692 वोट मिले. लूणकरणसर में कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र मुंड को 51583 वोट और बागी वीरेंद्र बेनीवाल को 29893 वोट मिले. सादुलशहर में कांग्रेस प्रत्याशी जगदीश जांगिड़ को 57999 और बागी ओम बिश्नोई को 58973 वोट मिले. कामां में कांग्रेस प्रत्याशी जाहिदा खान को 58130 जबकि बागी मुख्तार अहमद को 64740 वोट हासिल हुए.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJASTHAN POLITICSRAJASTHAN CONGRESSकांग्रेस में बागी नेताओं की वापसीMEWARAM JAINCONGRESS REBELS RETURN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाले MIG-21 फाइटर जेट की आज विदाई, एयर फोर्स के लिए भावुक क्षण

देश की दो ट्यूरिस्ट सिटी उदयपुर व चंडीगढ़ रेल से जुड़ी, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी

26 सितंबर 2025 का पंचांग: सर्वार्थ सिद्धि योग में करें मां स्कंदमाता की पूजा, संतान सुख की होगी प्राप्ति

19 घंटे के लिए बंद रहेगा खाटूश्याम जी मंदिर, जानिए कारण

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.