रायपुर: शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया जारी है. इसके तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीट RTE के जरिए भरा जाना अनिवार्य है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगाये गए हैं, जिनकी अंतिम तिथि 31 मार्च है. आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 17 मार्च से 25 अप्रैल तक नोडल अधिकारी दस्तावेजों की जांच करेंगे. इसके बाद लॉटरी से सीटों का आवंटन 1 या 2 मई को किया जाएगा. 5 से 30 मई तक चिन्हांकित स्कूलों में लॉटरी से चयनित विद्यार्थियों को प्रवेश देने की प्रक्रिया चलेगी. सीट खाली रहने पर दूसरे चरण की प्रक्रिया होगी. आरटीई के तहत स्कूलों में एडमिशन: इस बार 33 जिलों में कुल 6746 स्कूलों में प्रवेश दिया जाना है. इसके लिए 51713 सीट निर्धारित की गई है. इस सीट के लिए 68609 आवेदन अब तक मिल चुके हैं. पिछले सत्र की बात की जाए तो इस बार तीन स्कूल आरटीई से बाहर कर दिए गए हैं, जबकि 6000 से अधिक सीट कम की गई है. आरटीई के तहत होने वाले एडमिशन में देखा गया है कि निर्धारित सीटों पर भी पूरे छात्रों की भर्ती नहीं हो पाती है, हजारों सीट खाली रह जाती है. इसे लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं. आरटीई के तहत स्कूलों में एडमिशन (ETV Bharat Chhattisgarh) जिला शिक्षा अधिकारी विजय खंडेलवाल का कहना है "यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है. ऐसे में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, यह उनकी मर्जी पर है. जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि बच्चों की भर्ती की एवज में स्कूलों को दी जाने वाली राशि का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया जाता है. शासन इसका भुगतान सीधे स्कूलों को करता है." हिंदी मीडियम स्कूलों में खाली रह रही सीटें: वहीं निजी स्कूलों में पूरी सीट ना भरे जाने के सवाल पर छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता का कहना है कि आईटीई के तहत बच्चे हिंदी माध्यम स्कूलों में प्रवेश नहीं लेना चाहते. इस वजह से उनकी सीट खाली रह जाती है. यह लगभग कुल सीटों का 10% है. इस दौरान यह भी देखा जाता है कि 1 किलोमीटर परिधि में विद्यार्थी किसी विशेष स्कूल में प्रवेश लेने जाते हैं, लेकिन वहां सीट खाली नहीं रहती है, ऐसी स्थिति में उसके आसपास की अन्य स्कूलों में भी बच्चा प्रवेश नहीं लेता है, जिस वजह से उन स्कूलों की सीट खाली रह जाती है.

