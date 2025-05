ETV Bharat / state

क्या है भारत-नेपाल सीमा पर मदरसों पर कार्रवाई का कारण, क्यों विपक्ष और लीगल एक्सपर्ट साध रहे निशाना - ACTION AGAINST MADRASSAS IN UP

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला दे रहे लीगल एक्सपर्ट ( Photo Credit- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 10, 2025 at 9:25 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 10:21 PM IST 7 Min Read

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में मदरसों, मजारों, ईदगाहों और अन्य धार्मिक स्थलों पर बड़ी कार्रवाई की है. श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जैसे जिलों में अवैध रूप से बनी संरचनाओं को चिन्हित कर सील या हटाया जा रहा है. प्रशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और कानूनी बहस भी तेज हो गई है. श्रावस्ती से बलरामपुर तक: आंकड़ों में कार्रवाई

श्रावस्ती जिले में 102 अवैध मदरसे चिन्हित कर सील किए गए हैं. वहीं महाराजगंज में अब तक 28 मदरसों पर कार्रवाई हुई है, जिसमें एक अवैध धार्मिक स्थल हटाया गया और पांच मजारों को भी सार्वजनिक भूमि से हटाया गया है. बहराइच में 13 अवैध मदरसों को नोटिस दिया गया, जिनमें से पांच को सील किया गया और आठ को पूरी तरह हटाया गया है. पीलीभीत में फिलहाल एक अतिक्रमण का मामला सामने आया है, जिस पर नोटिस जारी किया गया है. बलरामपुर में कुल 28 अवैध मदरसों में से 22 को सील किया गया और पांच को हटा दिया गया. साथ ही 10 मजारों को भी सार्वजनिक भूमि से हटाया गया है. सिद्धार्थनगर में नौ मदरसों को हटाया गया है, जबकि पांच को सील किया गया है. सुरक्षा कारणों का हवाला: नेपाल से लगती 570 किलोमीटर की सीमा के मद्देनजर यह पूरा क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है. पूर्व डीजीपी एके जैन ने कहा, नेपाल सीमा खुली है, किसी की आवाजाही पर रोक नहीं है. इसलिए यह बॉर्डर बहुत संवेदनशील है. यहां डेमोग्राफिक बदलाव हुआ है, बड़ी संख्या में अवैध मदरसे-मस्जिद सरकारी जमीनों पर बने हैं. उनकी फंडिंग और गतिविधियों की जानकारी नहीं है, इसलिए कार्रवाई जरूरी है. प्रशासन और एटीएस की संयुक्त निगरानी

उन्होंने कहा कि पुलिस, एटीएस और प्रशासन की संयुक्त टीमों द्वारा मदरसों की जांच की जा रही है. कैरेक्टर वेरिफिकेशन और पाठ्यक्रम की जांच न होने की स्थिति में सुरक्षा चिंताएं जताई गई हैं. सरकारी पक्ष और राजनीतिक बयानबाजी

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का इस कार्रवाई से कोई लेना-देना नहीं है. यह कार्रवाई गृह विभाग की तरफ से की जा रही है. उन्होंने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं की मदरसे सरकारी भूमि पर बनाए गए हैं और हालिया कुछ सालों में मदरसों में लगातार बढ़ोतरी हुई है जिस पर सवालिया निशान है. उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि बहराइच जिले में एक मजार नेपाल सीमा से सटा है, जिसका दरवाजा नेपाल की तरफ था. उस मजार से भारत में आसानी आया जा सकता है और सीधे नेपाल जाना संभव है. यह सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है. वहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस कार्रवाई को लेकर कहा, किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए. ऐसी परिस्थितियों में देश को एक साथ लेकर चलने में सरकार की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है. उन्होंने इस कार्रवाई को कम्युनल पॉलिटिक्स बताया और कहा कि सरकार के वोटो का ग्राफ गिर रही है इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने जब से कम्युनल पॉलिटिक्स खत्म किया है तब से सरकार अपने कट्टर समर्थकों को एकजुट कर रहे हैं.

उन्होंने कहा इसीलिए कभी सरकार वह वक्फ बिल लाती है मदरसों कार्रवाई करती है, ताकि उनके कट्टर समर्थक एकजुट रहें. अखिलेश यादव ने कहा कि जहां तक नक्शा न पास होने की बात है तो उसको पास कराया जा सकता है और दूसरी कागजी कार्रवाई हो सकती है. कानूनी नजरिया: सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला

रिटायर्ड जज बी. डी नकवी ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा, सरकार की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण लगती है. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार पहले नोटिस देना, फिर सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है. बिना सुनवाई के बुलडोजर कार्रवाई संविधान के खिलाफ है. उन्होंने यह भी कहा, कुशीनगर और इलाहाबाद में ऐसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर जुर्माना भी लगा चुका है. कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार अदालत का काम खुद नहीं कर सकती. धार्मिक शिक्षा या कट्टरता?

रिटायर्ड जज बीडी नकवी ने आगे कहा कि चाहे वह मदरसे हों या गुरुकुल, धार्मिक कट्टरता की शिक्षा देश को पीछे ले जाती है. देश को साइंस और टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ाना होगा. धार्मिक शिक्षा हो, लेकिन वह सेकेंडरी हो. एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया जाए ताकि बच्चों का भविष्य सुधरे.

मानवाधिकारों की दृष्टि से सवाल

मानवाधिकार रिटायर्ड जज बीडी नकवी का कहना है कि एक विशेष समुदाय को निशाना बनाकर की गई कार्रवाई सवालों के घेरे में है. बिना ठोस सबूतों के धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलाना न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 2018 में सरकार ने सीमा के 15 किलोमीटर दायरे में सर्वे कराया था. इसमें 7 जिलों में 768 मस्जिदों मिली थीं. मदरसों की संख्या 581 थी. 2022 में सरकार ने फिर से सर्वे कराया नेपाल सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में मस्जिदों की संख्या 1000 हुई और मदरसों की संख्या 645 हुई, यानी 1688 मस्जिद मदरसे पाए गए. उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 में मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच का अभियान शुरू किया था. 7 जिलों में 1350 मदरसे मिले थे जिनके जिनके पास मान्यता नहीं थी, उनको नोटिस दिया गया और कई मदरसों को सील किया गया था लेकिन कुछ दिनों बाद यह मदरसे फिर से चालू हो गए. मदरसों पर काम करने वाली संगठन ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया के जनरल सेक्रेटरी वहीदुल्ला खान सईदी ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए बताया कि बगैर मान्यता प्राप्त मदरसे जो चल रहे हैं, वह अवैध तरीके से चल रहे हैं वह न किसी छात्र को सर्टिफिकेट देते हैं और न ही सरकार के पास उनका कोई मूल्यांकन होता है. ऐसे मदरसों पर कार्रवाई जरूरी है ताकि दूसरे दूसरे मदरसों की छवि खराब न हो. उन्होंने कहा कि सरकार जो कार्रवाई कर रही है, वह सही कर रही है. हमें इससे कोई एतराज नहीं जिन लोगों को ऐतराज है वह कोर्ट का रास्ता देखें.



आपको बता दें कि 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया था, जिसमें 8500 मदरसे पूरे उत्तर प्रदेश में पाए गए थे. उस वक्त सरकार ने कहा था कि मदरसों में बेहतर इंफ्रा और अच्छी शिक्षा देने की नीयत से यह सर्वे कराए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद सरकार ने इस तरीके का अब तक कोई कदम नहीं उठाया है.



आपको बता दें कि बगैर मान्यता प्राप्त मदद से या तो ट्रस्ट के अधीन होते हैं या एनजीओ के अधीन एनजीओ ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के बाद उत्तर प्रदेश में मदरसे खोले जाते हैं, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा दी जाती है उसके अलावा धार्मिक शिक्षा पर जोर होता है.



सीमा सुरक्षा, अवैध निर्माण और धार्मिक स्थलों को लेकर उत्तर प्रदेश में चल रही यह प्रशासनिक कार्रवाई सिर्फ जमीन की नहीं, सामाजिक और राजनीतिक जमीन की भी पड़ताल बनती जा रही है. जहां एक ओर सरकार इसे सुरक्षा का मुद्दा बता रही है, वहीं विपक्ष और कानूनी विशेषज्ञ इसे भेदभाव और गैरकानूनी करार दे रहे हैं.



