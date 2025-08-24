जयपुर. राजधानी जयपुर में स्थित भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमान में आज रविवार को सप्त शक्ति आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से 'अस्मिता- आर्मी वाइव्स की प्रेरणादायक कहानियां' कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में निशा लाल और कांस्टेबल भगवती ने अपने जीवन के सफर की दास्तां बताई तो ऑडिटोरियम में मौजूद सभी लोग भावुक हो गए. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी मौजूद रहीं. जबकि सप्त शक्ति कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, सप्त शक्ति आर्मी वुमंस वेलफेयर एसोसिएशन की क्षेत्रीय अध्यक्ष बरिंदर जीत कौर भी मौजूद रहे.

इसके साथ ही वेटरन्स और परिवार, जयपुर सैन्य स्टेशन के सभी रैंक और परिवार इस कार्यक्रम में शामिल हुए. सप्त शक्ति कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने राज्य प्रशासन के उन प्रतिष्ठित नागरिकों को प्रशंसा पत्र प्रदान किए. जिन्होंने कई क्षेत्रों में सैन्य-नागरिक सहयोग और प्रयासों में योगदान दिया है.

दीया कुमारी ने की बहादुर महिलाओं की सराहना (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

दीया कुमारी ने की सराहना : उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने अपने संबोधन में सभी वक्ताओं के साहस और दृढ़ता की सराहना की और महिलाओं को सशक्त बनाने, वीर नारियों का समर्थन करने एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देने में एसोसिएशन के नेक प्रयासों की सराहना की. उन्होंने सशस्त्र बल परिवारों की भावना और शक्ति की प्रशंसा की और राष्ट्र निर्माण में उनकी अमूल्य भूमिका का उल्लेख किया.

जयपुर में 'अस्मिता' कार्यक्रम का आयोजन (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

सकारात्मक बदलाव का संदेश : सप्त शक्ति आर्मी वुमंस वेलफेयर एसोसिएशन (आवा) की क्षेत्रीय अध्यक्ष ने उन सभी असाधारण महिलाओं के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया जिन्होंने अपनी विजय और दृढ़ता की प्रेरक कहानियां साझा कीं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये कहानियां न केवल प्रेरणा देती हैं, बल्कि चुनौतियों पर विजय पाने और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने में मानवीय साहस की अपार शक्ति की पुष्टि भी करती हैं.

आर्मी वाइव्स के जीवन की चुनौतियों पर प्रकाश : 'अस्मिता - आर्मी वाइव्स की प्रेरणादायक कहानियां' के इस संस्करण में साहस और दृढ़ संकल्प की सच्ची कहानियों को सामने लाया गया और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इन विजेता महिलाओं द्वारा पार की गई चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया. इस कार्यक्रम में उन असाधारण महिलाओं की उल्लेखनीय यात्राओं को प्रदर्शित किया गया. जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की और अपने समुदायों के लिए प्रभावशाली योगदान दिया.

बच्चों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुति : एक ऐसी दुनिया में, जहां अक्सर वर्दीधारी व्यक्तियों की उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, 'अस्मिता' एक अलग तरह की वीरता पर प्रकाश डालती है. सप्त शक्ति आशा स्कूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम ने यह सिद्ध कर दिया कि कला की कोई सीमा नहीं होती. इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 'अस्मिता' के वक्ताओं और वीर नारियों को सम्मानित करना था. जिसमें उनके साहस और बलिदान को सराहा गया. अस्मिता-25 ने महिलाओं, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के सशक्तिकरण, सम्मान और गरिमा के अपने दृष्टिकोण की पुष्टि की.

विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत की प्रेरणा : 'अस्मिता' एक ऐसा मंच है. जहां बहादुर सैनिकों की पत्नियां अपनी दृढ़ता और कठिनाइयों पर विजय की यात्रा साझा करती हैं. चाहे व्यक्तिगत संघर्ष हो या सैन्य जीवन की चुनौतियों का सामना करना हो. ये महिलाएं शक्ति और साहस की प्रतीक के रूप में चमकती हैं. उनकी कहानियां अनगिनत लोगों को प्रेरित करती हैं और उन्हें आशा, दृढ़ संकल्प और अटूट साहस के साथ विपरीत परिस्थितियों से ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहित करती हैं.

दो महिलाओं ने मंच से सुनाई दास्तां : इस कार्यक्रम में प्रेरणादायी अस्मिता वार्ता के तहत स्पीकर निशा लाल और कांस्टेबल भगवती ने अपने जीवन के संघर्ष और विजय की दास्तां साझा की. निशा लाल ने बताया कि 2002 में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान पति हेलिकॉप्टर क्रैश में शहीद हो गए थे. तब उनका बेटा ढाई साल का और बेटी महज एक साल की थी. वे पहले टीचर और हेडमास्टर बनीं. आज वे प्रिंसिपल हैं. वहीं, सैनिक की कांस्टेबल पत्नी भगवती ने कैंसर पर जीत की कहानी बताई. वहीं, आशा स्कूल के बच्चों द्वारा एक आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई. इस मौके पर अचीवर्स का सम्मान भी किया गया.