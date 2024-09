ETV Bharat / state

एफआर लगाने की एवज में 1 लाख 20 हजार की रिश्वत लेते सीओ का रीडर व दलाल ट्रैप - Reader of CO and broker Trapped

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : 3 hours ago | Updated : 1 hours ago

रिश्वत लेते सीओ का रीडर व दलाल गिरफ्तार ( ETV Bharat Bharatpur )

रीडर और दलाल रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार (ETV Bharat Bharatpur) भरतपुर: जिले के नदबई में शनिवार को धौलपुर एसीबी टीम ने कार्रवाई कर सीओ के रीडर और दलाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी रीडर ने मामले में एफआर लगाने की एवज में परिवादी से 1.50 लाख की रिश्वत मांगी थी. शनिवार को 1 लाख 20 हजार की रिश्वत राशि के साथ रीडर और दलाल को पकड़ लिया गया. फिलहाल टीम की ओर से कार्रवाई जारी है.

जानकारी के अनुसार वैर के सेंधली निवासी परिवादी पुष्पेंद्र सिंह के खिलाफ दर्ज थ्री एक्ट के मामले में एफआर लगाने की एवज में भुसावर सीओ के रीडर हरिराम मीणा और दलाल राकेश ने 1.50 लाख रुपए की रिश्वत मांगी. लेकिन दोनों 1.20 लाख रुपए पर सहमत हो गए. परिवादी ने इसकी शिकायत धौलपुर एसीबी टीम को की. जिस पर टीम की ओर से शिकायत का सत्यापन किया गया. पढ़ें: ACB की बड़ी कार्रवाई, बारां के रसद निरीक्षक के पास से 1 लाख 76 हजार जब्त - ACB Big Action शनिवार को धौलपुर एसीबी टीम ने एएसपी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में नदबई के बाजार क्षेत्र में कार्रवाई कर रीडर हरिराम मीणा और दलाल राकेश को 1.20 लाख रुपए की रिश्वत राशि के साथ पकड़ लिया. फिलहाल टीम की ओर से आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. एएसपी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि रिश्वत लेते पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी. आरोपियों से रिश्वत राशि बरामद कर ली गई है. यदि किसी व्यक्ति को कोई रिश्वत के लिए परेशान करता है, तो एसीबी की टोल फ्री हेल्प लाइन 1064 और व्हाट्सएप नंबर 9413502834 पर सूचना कर भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत की जा सकती है.

