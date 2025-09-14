ETV Bharat / state

क्रिकेट का महा मुकाबला आज! झामुमो-कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना तो भाजपा ने किया पलटवार

रांची: दुबई में आयोजित किए जा रहे एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में रविवार को प्रतियोगिता का सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच होना है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रविवार रात 08 बजे से क्रिकेट का महामुकाबला शुरू होने से पहले झारखंड में इस मुद्दे पर झामुमो-कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच एक दूसरे पर बयानबाजी का मुकाबला शुरू हो गया है.

प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के साथ भारत के मैच खेलने को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने केंद्र की सरकार और भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि कहां तो बात हो रही थी कि 'टेरर और टॉक' साथ-साथ नहीं चलेगा...पानी और लहू साथ-साथ नहीं बहेगा और अब ये लोग उसी देश के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं.

भारत-पाक मैच पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं (Etv Bharat)

दुश्मन देश के लिए न पानी रुका और न ही पाकिस्तान का बायकॉट किया गयाः मनोज पांडेय

उन्होंने कहा कि देश की भावना है कि पाकिस्तान के साथ भारत कोई मैच न खेले, ऐसे में रविवार को पाकिस्तान के साथ भारत का जो मैच खेला जाएगा वह जन भावना के खिलाफ है. झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि न दुश्मन देश के लिए न पानी रुका और न ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का बायकॉट किया गया.

पीएम चीन जाकर वहां के पीएम के साथ मंच शेयर करते हैं. अब तक तो पहलगाम में और ऑपरेशन सिंदूर में जिन महिलाओं के सुहाग उजड़ गए उनके आंसू नहीं सूखे हैं और इधर पाकिस्तान के साथ मैच खेला जा रहा है. यह देश और राज्य की जनभावना के खिलाफ है.

पुत्र मोह में पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का लिया गया फैसला: झारखंड कांग्रेस

एशिया कप में पाकिस्तान के साथ रविवार को खेले जाने वाले भारत के मुकाबले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि सेना का अपमान, भाजपा की पहचान बन गयी है. देश की संपत्ति बेचना बीजेपी की फितरत बन गयी है और अब पुत्र मोह में देश के स्वाभिमान को ताक पर रख दिया गया है. कांग्रेस के नेता ने कहा कि पीएम मोदी, देश के स्वाभिमान से खेलना बंद करें.