ETV Bharat / state

क्रिकेट का महा मुकाबला आज! झामुमो-कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना तो भाजपा ने किया पलटवार

दुबई में आयोजित एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच है, जिस पर नेताओं ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं.

ASIA CUP 2025
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 14, 2025 at 4:28 PM IST

Updated : September 14, 2025 at 5:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: दुबई में आयोजित किए जा रहे एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में रविवार को प्रतियोगिता का सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच होना है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रविवार रात 08 बजे से क्रिकेट का महामुकाबला शुरू होने से पहले झारखंड में इस मुद्दे पर झामुमो-कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच एक दूसरे पर बयानबाजी का मुकाबला शुरू हो गया है.

प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के साथ भारत के मैच खेलने को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने केंद्र की सरकार और भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि कहां तो बात हो रही थी कि 'टेरर और टॉक' साथ-साथ नहीं चलेगा...पानी और लहू साथ-साथ नहीं बहेगा और अब ये लोग उसी देश के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं.

भारत-पाक मैच पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं (Etv Bharat)

दुश्मन देश के लिए न पानी रुका और न ही पाकिस्तान का बायकॉट किया गयाः मनोज पांडेय

उन्होंने कहा कि देश की भावना है कि पाकिस्तान के साथ भारत कोई मैच न खेले, ऐसे में रविवार को पाकिस्तान के साथ भारत का जो मैच खेला जाएगा वह जन भावना के खिलाफ है. झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि न दुश्मन देश के लिए न पानी रुका और न ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का बायकॉट किया गया.

पीएम चीन जाकर वहां के पीएम के साथ मंच शेयर करते हैं. अब तक तो पहलगाम में और ऑपरेशन सिंदूर में जिन महिलाओं के सुहाग उजड़ गए उनके आंसू नहीं सूखे हैं और इधर पाकिस्तान के साथ मैच खेला जा रहा है. यह देश और राज्य की जनभावना के खिलाफ है.

पुत्र मोह में पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का लिया गया फैसला: झारखंड कांग्रेस

एशिया कप में पाकिस्तान के साथ रविवार को खेले जाने वाले भारत के मुकाबले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि सेना का अपमान, भाजपा की पहचान बन गयी है. देश की संपत्ति बेचना बीजेपी की फितरत बन गयी है और अब पुत्र मोह में देश के स्वाभिमान को ताक पर रख दिया गया है. कांग्रेस के नेता ने कहा कि पीएम मोदी, देश के स्वाभिमान से खेलना बंद करें.

सैम अंकल की फैक्ट्री में जलेबी बनाने वालेः राफिया नाज

बीजेपी नेता राफिया नाज ने पलटवार करते हुए कहा कि सैम अंकल की फैक्ट्री में जलेबी बनाने वाले कांग्रेस और उसके सहयोगी दल झामुमो के नेता बयानबाजी कर रहे हैं. उन्हें (झामुमो-कांग्रेस) यह समझ लेना चाहिए कि यह द्विपक्षीय नहीं बल्कि बहुपक्षीय टूर्नामेंट है, जहां कई देशों की टीम के बीच मुकाबला हो रहा है और यहां भी हम पाकिस्तान को हराएंगे.

भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज नहीं होगीः अन्नपूर्णा देवी

वहीं कोडरमा में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने एशिया कप में रविवार को होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच पर पूरे देश में चल रहे विवाद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. कोडरमा में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपुर्णा देवी ने कहा कि यह एक वैश्विक टूर्नामेंट है जिसमें भारत-पाकिस्तान के साथ खेल सकता है, लेकिन कहीं भी भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज नहीं होगी.

एक कार्यक्रम में पहुंची मंत्री अन्नपुर्णा देवी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार यह सीरीज हो रही है और इन मापदंडों के अनुसार ही भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगा, जिसमें किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए.

यह भी पढ़ें:

भारत-पाक मैच से पहले विरोध तेज, पहलगाम हमले के बाद उठी बॉयकॉट की मांग, रांची से मिल रही है मिली जुली प्रतिक्रियाएं

एशिया कप 2025: पाकिस्तान के खिलाफ टी20 मैच का बहिष्कार क्यों नहीं कर रहा भारत ? BJP मंत्रियों ने समझाया

भारत-पाकिस्तान मैच बॉयकॉट: पहलगाम पीड़ितों के परिवार ने जताया दुख, पीएम मोदी से सवाल पूछते हुए मां का छलका दर्द

Last Updated : September 14, 2025 at 5:22 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

JMM CONGRESS ON MATCH दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियमभारत पाकिस्तान क्रिकेट मैचINDIA PAK ASIA CUP MATCH 2025ASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.