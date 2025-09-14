क्रिकेट का महा मुकाबला आज! झामुमो-कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना तो भाजपा ने किया पलटवार
दुबई में आयोजित एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच है, जिस पर नेताओं ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं.
रांची: दुबई में आयोजित किए जा रहे एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में रविवार को प्रतियोगिता का सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच होना है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रविवार रात 08 बजे से क्रिकेट का महामुकाबला शुरू होने से पहले झारखंड में इस मुद्दे पर झामुमो-कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच एक दूसरे पर बयानबाजी का मुकाबला शुरू हो गया है.
प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के साथ भारत के मैच खेलने को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने केंद्र की सरकार और भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि कहां तो बात हो रही थी कि 'टेरर और टॉक' साथ-साथ नहीं चलेगा...पानी और लहू साथ-साथ नहीं बहेगा और अब ये लोग उसी देश के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं.
दुश्मन देश के लिए न पानी रुका और न ही पाकिस्तान का बायकॉट किया गयाः मनोज पांडेय
उन्होंने कहा कि देश की भावना है कि पाकिस्तान के साथ भारत कोई मैच न खेले, ऐसे में रविवार को पाकिस्तान के साथ भारत का जो मैच खेला जाएगा वह जन भावना के खिलाफ है. झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि न दुश्मन देश के लिए न पानी रुका और न ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का बायकॉट किया गया.
पीएम चीन जाकर वहां के पीएम के साथ मंच शेयर करते हैं. अब तक तो पहलगाम में और ऑपरेशन सिंदूर में जिन महिलाओं के सुहाग उजड़ गए उनके आंसू नहीं सूखे हैं और इधर पाकिस्तान के साथ मैच खेला जा रहा है. यह देश और राज्य की जनभावना के खिलाफ है.
पुत्र मोह में पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का लिया गया फैसला: झारखंड कांग्रेस
एशिया कप में पाकिस्तान के साथ रविवार को खेले जाने वाले भारत के मुकाबले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि सेना का अपमान, भाजपा की पहचान बन गयी है. देश की संपत्ति बेचना बीजेपी की फितरत बन गयी है और अब पुत्र मोह में देश के स्वाभिमान को ताक पर रख दिया गया है. कांग्रेस के नेता ने कहा कि पीएम मोदी, देश के स्वाभिमान से खेलना बंद करें.
सैम अंकल की फैक्ट्री में जलेबी बनाने वालेः राफिया नाज
बीजेपी नेता राफिया नाज ने पलटवार करते हुए कहा कि सैम अंकल की फैक्ट्री में जलेबी बनाने वाले कांग्रेस और उसके सहयोगी दल झामुमो के नेता बयानबाजी कर रहे हैं. उन्हें (झामुमो-कांग्रेस) यह समझ लेना चाहिए कि यह द्विपक्षीय नहीं बल्कि बहुपक्षीय टूर्नामेंट है, जहां कई देशों की टीम के बीच मुकाबला हो रहा है और यहां भी हम पाकिस्तान को हराएंगे.
भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज नहीं होगीः अन्नपूर्णा देवी
वहीं कोडरमा में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने एशिया कप में रविवार को होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच पर पूरे देश में चल रहे विवाद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. कोडरमा में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपुर्णा देवी ने कहा कि यह एक वैश्विक टूर्नामेंट है जिसमें भारत-पाकिस्तान के साथ खेल सकता है, लेकिन कहीं भी भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज नहीं होगी.
एक कार्यक्रम में पहुंची मंत्री अन्नपुर्णा देवी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार यह सीरीज हो रही है और इन मापदंडों के अनुसार ही भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगा, जिसमें किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए.
