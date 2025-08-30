नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में अपराध रूकने का नाम नहीं ले रहा है. आए दिन हत्या, लूट की घटनाएं घट रही रही है. ताजा मामला दिल्ली के सुप्रसिद्ध कालकाजी मंदिर का है जहां पर एक सेवादार की पीट-पीटकर बेहरमी से हत्या कर दी गई. घटना के बाद से एक बार फिर से दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे है.

इस निर्गम हत्या कांड पर आम आदमी पार्ट ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए है. दिल्ली की के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने घटना का वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, " कालकाजी मंदिर के अंदर सेवादार की निर्मम हत्या करने से पहले इन बदमाशों के हाथ नहीं कांपे? ये कानून व्यवस्था की विफलता नहीं तो और क्या है? भाजपा के चारों इंजनों ने दिल्ली का ये हाल कर दिया है कि अब मंदिरों में भी ऐसी वारदातें हो रही हैं। क्या दिल्ली में कोई सुरक्षित है भी या नहीं ?

पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने साधा निशाना (ETV Bharat)

"चोर गुण्डे गैंसगस्टर पुलिस से बिल्कुल नहीं डरते"

घटना पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर लिखा," कालकाजी मंदिर में प्रसाद में चुन्नी नहीं देने पर मंदिर के सेवादार की पीट-पीटकर हत्या की गई। कल रात की घटना है । मंदिर के सेवादार की ऐसी निर्मम हत्या ? कैसे हिंदू बन गए हैं हम लोग ? दिल्ली के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं । पुलिस बस राजनैतिक कामों में व्यस्त है । पुलिस बस शरीफ जनता को डराती धमकाती है । चोर गुण्डे गैंसगस्टर पुलिस से बिल्कुल नहीं डरते । उन्हें लगता है पैसे से सब कुछ मैनेज हो जाएगा । हम पुलिस कमिश्नर से समय माँग रहे हैं।"

सौरभ भारद्वाज ने पुलिस पर उठाए सवाल (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला

पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों से पूछताछ में सामने आया कि कुछ लोग मंदिर दर्शन करने आए थे. दर्शन के बाद उन्होंने वहां मौजूद सेवादार से चुन्‍नी प्रसाद की मांग की. इस दौरान सेवादार और आरोपियों के बीच कहासुनी हो गई. मामला इतना बढ़ा कि आरोपियों ने लाठी-डंडों और मुक्कों से सेवादार पर हमला कर दिया.

गंभीर रूप से घायल कालकाजी मंदिर के सेवादार को तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. सेवादार मृतक की पहचान योगेंद्र सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी फत्तेपुर, हरदोई, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है. वह पिछले 14–15 वर्षों से कालकाजी मंदिर में सेवादार के रूप में कार्यरत थे और मंदिर से जुड़ी सेवाओं का संचालन देखते थे.



पुलिस ने दर्ज किया मामला

घटना के बाद इस पूरे मामले में कालकाजी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. डीसीपी हेमंत तिवारी के अनुसार घटना के दौरान स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. आरोपी की पहचान अतुल पांडे (30 वर्ष), निवासी दक्षिणपुरी के रूप में हुई है. दिल्ली पुलिस की कई टीम अब और अन्य आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुट गई है.



पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है. मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. वहीं, मृतक सेवादार के परिजनों को सूचित कर दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है.

