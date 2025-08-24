रांची: पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक चंपाई सोरेन को हाउस अरेस्ट करने की कार्रवाई को कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन का सही फैसला करार दिया है. झारखंड कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि समाज और शहर में अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है. चंपाई सोरेन कार्यक्रम के नाम पर अराजकता फैलाना चाहते थे. इसलिए प्रशासन ने उन्हें हाउस अरेस्ट किया है.

विकास विरोधी है भाजपा और चंपाई सोरेनः राकेश सिन्हा

कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि पूरी भाजपा और चंपाई सोरेन खुद तो राज्य का विकास कर नहीं सके, सिर्फ सरकारी संस्थानों को बेचने का काम किया. अब राज्य की जनता के लिए जरूरी RIMS-2 का निर्माण हेमंत सरकार कराना चाहती है तो उसका विरोध भाजपा कर रही है.

झारखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा और भाजपा प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जनता की आवाज को चुप कराना चाहती है सरकार-प्रदीप सिन्हा

पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक चंपाई सोरेन को "हाउस अरेस्ट" किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार जनता की आवाज को दमनकारी तरीके से चुप करना चाहती है. प्रदीप सिन्हा ने कहा कि चंपाई सोरेन को "हाउस अरेस्ट" करने की बात हो या फिर बिना वारंट के एक मीडिया कर्मी को गिरफ्तार करने की बात, यह साफ है कि राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार आम जनता के लिए उठने वाली हर आवाज को दमनकारी तरीके से चुप करना चाहती है.प्रदीप सिन्हा ने कहा कि हैरत की बात यह है कि आदिवासी और मूलवासी के हितों की बात करने वाले सीएम हेमंत सोरेन भी पूरे मामले में चुप्पी साध रखी है.

"चंपाई सोरेन से माफी मांगें सीएम,नहीं तो सड़क पर उतरेंगे"

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन के साथ जिस तरह का व्यवहार रांची पुलिस और प्रशासन ने किया है उसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चंपाई सोरेन से माफी मांगें, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे.

