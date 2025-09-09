ETV Bharat / state

उपराष्ट्रपति चुनाव परिणामः बाबूलाल मरांडी ने कहा- खुशी का है पल

उपराष्ट्रपति चुनाव का परिणाम आने के बाद बाबूलाल मरांडी ने प्रतिक्रिया दी है.

Reaction of BJP State President Babulal Marandi on Vice Presidential election result
पत्रकारों से बात करते बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 9, 2025 at 9:54 PM IST

गिरिडीहः उपराष्ट्रपति चुनाव का परिणाम आ गया, जिसमें एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन विजयी घोषित हुए हैं. उनकी जीत पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रतिक्रिया दी हैं.

बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि निश्चित तौर पर यह पल खुशी के साथ गौरव और सौभाग्य का है. झारखंड के लिए सौभाग्य की बात इसलिए है क्यूंकि सीपी राधाकृष्णन का संबंध यहां से रहा है. वे झारखंड के राज्यपाल रहे. इससे पहले झारखंड की राज्यपाल रहीं द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनीं.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि निश्चित तौर पर यह गौरव की बात है. इस चुनाव में एनडीए की जीत तय थी. ये तय था कि सीपी राधाकृष्णन जीतेंगे ही.

बाबूलाल मरांडी ने चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता कभी बोलते हैं कि वोट का प्रतिशत बढ़ा तो कभी कहते हैं कि 15 वोट उनका गायब हो गया. अगर कांग्रेस का वोट बढ़ा तो उनके लिए खुशी की बात है. उन्होंने राहुल, सोनिया, प्रियंका और जयराम रमेश पर भी तंज कसा है. कहा कि राहुल गांधी का जो हाल है कि आनेवाले दिनों में यह पता चलेगा कि कांग्रेस में यही चार पांच लोग बचे हैं और बाकी गायब हो गए.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी गिरिडीह में पत्रकारों से बात कर रहे थे. इस दौरान जिलाध्यक्ष महादेव दूबे के अलावा पार्टी नेता विनय सिंह, चुन्नूकांत, अशोक उपाध्याय, शालिनी वैशखियार, महेन्द्र वर्मा, नवीन सिन्हा, सिकंदर हेमब्रम, विजय चौरसिया समेत कई नेता और कार्यकर्त्ता मौजूद रहे.

