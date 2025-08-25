ETV Bharat / state

राजस्थान नौकरशाही में फिर फेरबदल, 10 IPS अधिकारियों के तबादले - IPS OFFICERS TRANSFER LIST

राजस्थान में 10 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं.

IPS अधिकारियों के तबादले
IPS अधिकारियों के तबादले (ETV Bharat (Symbolic))
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 25, 2025 at 10:51 AM IST

जयपुर : राज्य सरकार ने एक बार फिर नौकरशाही में फेरबदल करते हुए 10 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. इनमें से 6 आईपीएस अफसर ऐसे हैं, जिन्हें प्रशिक्षण के उपरांत पोस्टिंग दी गई है. कार्मिक विभाग ने देर रात इस संबंध में तबादला सूची जारी की थी. जिन आईपीएस अफसर के तबादला किए गए हैं उनमें तीन आईपीएस 2021 बैच, दो आईपीएस 2022 बैच और चार अफसर 2023 बैच के हैं.

कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव डॉ. धीरज कुमार सिंह की ओर से जारी तबादला सूची के मुताबिक हेमंत कलाल को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जयपुर शहर पूर्व लगाया गया है. कुंबले शरण गोपीनाथ को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अलवर शहर, रोशन मीणा को अतिरिक्त पुलिस उपयुक्त जोधपुर पश्चिम, उषा यादव को सहायक पुलिस आयुक्त चौमूं, अजय सिंह राठौड़ को सहायक पुलिस अधीक्षक किशनगढ़ अजमेर, आशिमा वासवानी को सहायक पुलिस अधीक्षक मावली उदयपुर, पाटिल अभिजीत तुलसीराम को सहायक पुलिस अधीक्षक राजगढ़ चूरू, जतिन जैन को सहायक पुलिस अधीक्षक नागौर, माधव उपाध्याय को सहायक पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा सदर और प्रतीक सिंह को सहायक पुलिस आयुक्त जोधपुर पूर्व लगाया गया है.

IPS अधिकारियों के तबादले
IPS अधिकारियों के तबादले (ETV Bharat)

अब डीजी और एडीजी स्तर पर तबादले का इंतजार : प्रदेश में पुलिस महानिदेशक और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों की तबादला सूची का इंतजार हो रहा है. करीब 25 से ज्यादा डीजी और एडीजी रैंक के अधिकारी हैं, जिनकी तबादला सूची को लेकर सियासी और नौकरशाही के गलियारों में भी इंतजार हो रहा है. इनमें कई डीजी और एडीजी तो ऐसे हैं जो पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय से लगे हुए हैं. इनमें क्राइम ब्रांच के एडीजी दिनेश एमएन और जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जार्ज जोसेफ का भी नाम शामिल हैं. दरअसल, करीब 1 महीने पहले जारी हुई आईपीएस की बड़ी तबादला सूची के बाद ही डीजी और एडीजी रैंक के अधिकारियों की तबादला सूची पर सरकार में मंथन हो रहा था, लेकिन अभी तक सूची जारी नहीं हुई.

IPS अधिकारियों के तबादले
IPS अधिकारियों के तबादले (ETV Bharat)

