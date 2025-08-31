लखनऊ: आरडीएसओ के महानिदेशक उदय बोरवणकर सोमवार को पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक का अतिरिक्त पदभार ग्रहण करेंगे. बोरवणकर भारतीय रेल प्रबंधन सेवा के अधिकारी हैं. वाराणसी से प्रारंभिक शिक्षा के बाद वे 1985 में संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिष्ठित स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस के लिए चयनित हुए.

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरिंग संस्थान जमालपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद मुंबई से स्नातकोत्तर (एमबीए) की डिग्री प्राप्त की. आईआईटी, खड़गपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद एवं बोक्कोनो स्कूल ऑफ बिजनेस (मिलान) से बिजनेस मैनेजमेंट और ग्राज विश्वविद्यालय ऑस्ट्रिया से सिविल इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

उन्होंने मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, रेलवे बोर्ड और प्रतिनियुक्ति पर खान मंत्रालय और मेट्रो में पिछले 35 वर्षों में अनेक चुनौतीपूर्ण पदों पर उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं. अपर मंडल रेल प्रबंधक/नागपुर, रेलवे बोर्ड में कार्यकारी निदेशक, नागपुर मेट्रो में परिचालन एवं प्रबंधन के प्रभारी, मंडल रेल प्रबंधक/भोपाल और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एवं पश्चिम रेलवे के प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य किया है.

अगस्त 2024 से आरडीएसओ के महानिदेशक के रूप में वे भारतीय रेल में आधुनिक तकनीक के समावेश के अग्रदूत रहे हैं और कवच, वंदे भारत ट्रेनें, हाइड्रोजन ट्रेन, ‘एआई एवं ड्रोन आधारित तकनीक’ डास (डीएएस) जैसे महत्वपूर्ण अभियानों का नेतृत्व कर रहे हैं. उदय बोरवणकर एक अच्छे पाठक, प्रख्यात वक्ता हैं. उन्हें जैविक खेती, फोटोग्राफी और भारतीय संगीत में विशेष रुचि है. तकनीकी और प्रबंधकीय नेतृत्व के साथ ही पर्यावरण संरक्षण, हरित ऊर्जा और गुणवत्ता प्रणाली प्रबंधन में उनका महत्वपूर्ण योगदान है.

