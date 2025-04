ETV Bharat / state

मैच से पहले खाटू श्याम के शरण में पहुंचे RCB के खिलाड़ी, लिया बाबा का आशीर्वाद - RCB VS RR

खाटू श्याम के शरण में पहुंचे RCB के खिलाड़ी ( ETV Bharat Sikar )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : April 12, 2025 at 10:59 AM IST | Updated : April 12, 2025 at 11:29 AM IST 2 Min Read

सीकर : आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ी मैच से पहले हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम के दरबार में पहुंचे. यहां इन्होंने बाबा श्याम की पूजा अर्चना कर जीत की मनोकामना की. आपको बता दें कि 13 अप्रैल को जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच IPL का होना है. इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के खिलाड़ी खिलाड़ी यश दयाल, सुयश शर्मा, अभिनंदन सिंह, मोहित राठी व स्वास्तिक चिकारा बाबा श्याम के दर्शन करने पहुंचे हैं. सभी खिलाड़ियों ने बाबा श्याम की पूजा अर्चना कर टीम के जीत की मनोकामना की है. खिलाड़ियों का मंदिर कमेटी के महामंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने स्वागत किया. श्याम भक्तों के साथ फोटो भी खिंचवाई : मंदिर कमेटी के महामंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के खिलाड़ियों ने बाबा श्याम की विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद कुछ समय तक श्याम भक्तों से बातचीत भी की और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई. खिलाड़ियों को बाबा नाम का दुपट्टा ओढ़ाकर और प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया गया.

सीकर : आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ी मैच से पहले हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम के दरबार में पहुंचे. यहां इन्होंने बाबा श्याम की पूजा अर्चना कर जीत की मनोकामना की. आपको बता दें कि 13 अप्रैल को जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच IPL का होना है. इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के खिलाड़ी खिलाड़ी यश दयाल, सुयश शर्मा, अभिनंदन सिंह, मोहित राठी व स्वास्तिक चिकारा बाबा श्याम के दर्शन करने पहुंचे हैं. सभी खिलाड़ियों ने बाबा श्याम की पूजा अर्चना कर टीम के जीत की मनोकामना की है. खिलाड़ियों का मंदिर कमेटी के महामंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने स्वागत किया. श्याम भक्तों के साथ फोटो भी खिंचवाई : मंदिर कमेटी के महामंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के खिलाड़ियों ने बाबा श्याम की विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद कुछ समय तक श्याम भक्तों से बातचीत भी की और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई. खिलाड़ियों को बाबा नाम का दुपट्टा ओढ़ाकर और प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया गया. RCB के खिलाड़ियों ने विधि विधान से की पूजा अर्चना (ETV Bharat Sikar) पढ़ें. मनोकामना पूरी होने पर भक्त ने श्याम बाबा को चढ़ाया 1.10 करोड़ का स्वर्ण मुकुट 13 अप्रैल को राजस्थान और बेंगलुरु की टीम के बीच है मैच : आपको बता दें कि 13 अप्रैल को जयपुर के SMS स्टेडियम में 3:30 पर राजस्थान रॉयल्स (RR) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम का मैच है. इसको लेकर दोनों टीमों के खलाड़ी जयपुर आए हुए हैं. ऐसे में बाबा श्याम की महिमा के चलते बेंगलुरु टीम के खिलाड़ी खाटूश्याम जी पहुंचे हैं. यहां विधि विधान की पूजा अर्चना के बाद वापस सभी खिलाड़ी जयपुर लौट गए हैं.

Last Updated : April 12, 2025 at 11:29 AM IST