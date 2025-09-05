2 साल बाद आरसीए की एजीएम: पिछली एडहॉक कमेटी के निर्णय और नए जिलों के चुनाव निरस्त

ETV Bharat / state

कुमावत ने बताया कि चौंप में बन रहे नए स्टेडियम का काम तेजी से शुरू करवाने पर सहमति बनी है. इसके अलावा नए जिलों में करवाए गए चुनावों को निरस्त कर दिया गया है. वहीं, पूर्ववर्ती एडहॉक कमेटी और अन्य कमेटियों द्वारा जो निर्णय लिए गए थे, उनको भी निरस्त कर दिया गया है. इसके लिए सभी जिला क्रिकेट संघों ने सहमति प्रदान की है.

जयपुर: करीब दो साल बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) की वार्षिक आम बैठक (AGM) आयोजित की गई. खास बात ये रही कि करीब दो साल बाद प्रदेश के सभी 33 जिलों के क्रिकेट संघ पदाधिकारी भी मौजूद रहे. इस दौरान आरसीए की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर डीडी कुमावत ने बताया कि बैठक में नए जिलों में हुए क्रिकेट संघों के चुनाव को निरस्त कर दिया गया है. साथ ही पूर्ववर्ती एडहॉक कमेटी और अन्य कमेटियों के लिए गए निर्णयों को भी निरस्त कर दिया गया है.

राज्य के सभी जिलों बनेंगे क्रिकेट स्टेडियम: डीडी कुमावत ने बताया कि हमारी एडहॉक कमेटी के सभी सदस्यों का मानना है कि राजस्थान क्रिकेट संघ के सभी 33 जिलों क्रिकेट केंद्रों पर आरसीए/जिला क्रिकेट संघ के क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हो. जिसमे जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय परिस्थितियों में प्रशिक्षण प्राप्त हो. साथ ही जिले में जल्द से जल्द आरसीए की राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा सके. इसके लिए एडहॉक कमेटी के सदस्य आशीष तिवाड़ी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है.

जांच होगी: बैठक में एडहॉक कमेटी ने कहा कि क्रिकेट को लेकर जो भी वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं. उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी. इसके अलावा जिलों में जल्द ही चुनाव करवा कर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव करवाने की तैयारी भी शुरू होगी. बैठक में राजस्थान के पूर्व दिवंगत अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट खिलाड़ी हनुमंत सिंह, पार्थसारथी शर्मा, सलीम दुर्रानी, बीसीसीआई-राजस्थान क्रिकेट संघ के विकास में योगदान देने वाले राज्य के पूर्व खेल प्रशासकों महाराणा भगवत सिंह, पीएम रूंगटा, राज सिंह डुंगरपुर, कमल मोरारका, किशन रूंगटा, मानवेन्द्र सिंह, राजेंद्र सिंह राठौर, अशोक ओहरी व राकेश अग्रवाल को श्रद्धांजलि दी गई.