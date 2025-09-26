ETV Bharat / state

आरबीएसई: महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 28 सितंबर को

बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 2025 के लिए 4 से 11 अगस्त तक आवेदन लिए गए थे. आवेदन निशुल्क था. प्रदेश भर से 3 हजार 886 आवेदन बोर्ड को मिले हैं. शर्मा ने बताया कि यह परीक्षा तीन ग्रुप में होगी.

अजमेरः राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 2025 का आयोजन 28 सितंबर को प्रदेश के 41 जिलों में होगा. प्रत्येक जिले में एक और सीकर जिले में दो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं यानी कुल 42 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन होगा.

इसमें कक्षा 6 से 9 के लिए 50 अंक का पेपर होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे. वहीं, कक्षा 9 से 12 और कॉलेज स्तर के विद्यार्थियों के लिए 100 अंक का पेपर होगा, इसमें 100 प्रश्न होंगे. प्रश्न पत्र हल करने के लिए डेढ़ घंटे का समय विद्यार्थियों को मिलेगा. उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी के विचारों और मूल्य का प्रसार अगली पीढ़ी तक करने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में पहली बार बोर्ड की ओर से परीक्षा का आयोजन किया था. शर्मा ने बताया कि नई पीढ़ी को महात्मा गांधी के जीवन आदर्शों और देश के लिए उनके योगदान के बारे में बताना है. उन्होंने बताया कि परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है.

ओएमआर शीट पर देना होगा प्रश्नों का जवाबः बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 2025 परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी ओएमआर शीट पर अपना जवाब देंगे. ओएमआर शीट की जांच कंप्यूटर के माध्यम से होगी. परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों का पहली बार ओएमआर शीट पर जवाब देने का यह उनका पहला अनुभव रहेगा. इससे वह आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए भी तैयार रहेंगे.