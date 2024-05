पांचवी और आठवीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम जारी, छात्राओं ने बाजी मारी - 5th and 8th board results out

5वीं और 8वीं बोर्ड के नतीजे जारी (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर. गुरुवार को शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने पांचवीं और आठवीं बोर्ड का परिणाम जारी किया. हालांकि तकनीकी खराबी के चलते रिजल्ट जारी करने में कुछ देरी हुई. इस मौके पर 10वीं एवं 12वीं कक्षा में बेहतर परिणाम लाने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया. कृष्ण कुणाल ने बताया कि कक्षा 5 में 1435696 परीक्षार्थी सम्मिलत हुए जिनमें से 1393423 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए. कुल परीक्षा परिणाम 97.06 प्रतिशत रहा. राजकीय विद्यालयों का परीक्षा परिणाम 96.79 प्रतिशत रहा. जबकि निजी विद्यालयों का परीक्षा परिणाम 97.40 प्रतिशत रहा.

प्रविष्टि छात्राओं का परीक्षा परिणाम 97.23 प्रतिशत जबकि छात्रों का 96.89 प्रतिशत रहा. यह परीक्षा 33 जिला डाईट के आधार पर आयोजित की गई. जिसमें दौसा, सीकर, अजमेर, प्रतापगढ़ और चूरू डाईट के क्षेत्राधीन विद्यालयों का परीक्षा परिणाम सर्वाधिक रहा है. कुल 9538 परीक्षार्थियों का परिणाम विभिन्न कारणों से रोका गया. जिनका परिणाम बाद में जारी किया जाएगा.

आठवीं का रिजल्ट 95.72 प्रतिशत: वहीं कक्षा 8 में 1250800 परीक्षार्थी सम्मिलत हुए जिनमें से 1197321 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए. कुल परीक्षा परिणाम 95.72 प्रतिशत रहा. राजकीय विद्यालयों का परीक्षा परिणाम 94.54 प्रतिशत रहा, जबकि निजी विद्यालयों का परीक्षा परिणाम 97.38 प्रतिशत रहा. प्रविष्टि छात्राओं का परीक्षा परिणाम 96.39 प्रतिशत जबकि छात्रों का 95.14 प्रतिशत रहा. यह परीक्षा भी 33 जिला डाईट के आधार पर आयोजित की गई. जिसमें सीकर, दौसा, अलवर, अजमेर, तथा नागौर डाईट के क्षेत्राधीन विद्यालयों का परीक्षा परिणाम सर्वाधिक रहा है. कुल 3550 परीक्षार्थियों का परिणाम विभिन्न कारणों से रोका गया. जिनका परिणाम बाद में जारी किया जाएगा.

ग्रेड सिस्टम: दोनों परीक्षाओं के परिणाम में परीक्षार्थी की अंकतालिका में अंकों को अंकन न किया जाकर ग्रेड वाईज अंकतालिका जारी की जाती है. दोनों परीक्षाओं में 5 पाइन्ट ग्रेडिंग सिस्टम A, B, C, D, E का निर्धारण किया गया है. कक्षा 5 में विभिन्न ग्रेड प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या क्रमशः (प्रतिशत में) A 31.59%, B 57.33%, C 8.12%, D 0.01% और कक्षा 8 में विभिन्न ग्रेड प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या क्रमशः (प्रतिशत में) A 21.05%, В 51.79%, C 22.69% D 0.20% रही. E ग्रेड वाले परीक्षार्थियों को कक्षा उत्तीर्ण करने का एक मौका दिया जाता है.

उनकी पूरक परीक्षा आयोजित करवाई जाती है. जिसका आयोजन जुलाई माह में किया जाएगा. गत वर्ष परीक्षा में कक्षा 5 का परीक्षा परिणाम 97.30 प्रतिशत तथा कक्षा 8 का परीक्षा परिणाम 94.50 प्रतिशत रहा था. इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में दोनों कक्षाओं के परीक्षा परिणाम में वृद्धि हुई है. परीक्षा परिणाम शाला दर्पण पोर्टल तथा पीएसपी पोर्टल पर देखा जा सकता है.