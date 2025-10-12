धर्म कहां? विषय पर निबंध प्रतियोगिता; श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की रायना प्रथम, बेंगलुरू की जिज्ञासा द्वितीय रहीं
203 निबंध की स्क्रीनिंग के बाद चयनित 10 प्रतिभागियों ने निर्णायक मंडल के सामने प्रस्तुति दी. निबंध पर अपना पक्ष रखा.
Published : October 12, 2025 at 8:22 AM IST
प्रयागराज: निबंध लेखन के लिए दिया जाने वाला 'दामोदरश्री राष्ट्रीय विशिष्टता सम्मान-2025' इस बार श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, नई दिल्ली की रायना अग्रवाल को मिला. रायना को 2 लाख रुपए नगद पुरस्कार और दामोदरश्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया. दूसरा स्थान नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु की जिज्ञासा को मिला. वहीं, तीसरा पुरस्कार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा और वियतनाम की अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागी त्रान एन खा को मिला. प्रथम विजेता को 2 लाख रुपए और ट्रॉफी, द्वितीय विजेता को एक लाख और तृतीय विजेता को 50 हजार रुपए नगद और प्रमाणपत्र दिए गए.
इस बार 'दामोदरश्री राष्ट्रीय अकादमिक विशिष्टता सम्मान समारोह-2025' निबंध का विषय था- 'धर्म कहां?'. इस विषय पर 22 राज्यों से कुल 203 निबंध मिले. स्क्रीनिंग के बाद चयनित 10 प्रतिभागियों ने कॉलेज आकर निर्णायक मंडल के सामने निबंध पर अपना पक्ष रखा. सवाल-जवाब के बाद निर्णायकों ने विजेताओं के नाम घोषित किए.
वहीं, स्नातक वर्ग में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी अर्जुन अनंतकृष्णन, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु को 30 हजार रुपए का पुरस्कार मिला. विशेष प्रविष्टि पुरस्कार आईआईटी रुड़की की पाविनी अरोड़ा को 30 हजार रुपए की धनराशि मिली.
'दामोदरश्री राष्ट्रीय अकादमिक विशिष्टता सम्मान समारोह-2025' का आयोजन शनिवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध सदनलाल सांवलदास खन्ना महिला महाविद्यालय और सारस्वत खत्री पाठशाला सोसायटी के संयुक्त तत्वावधान में किया गया. यह आयोजन महाविद्यालय के प्रेक्षागृह ‘पाठशाला’ में हुआ.
समारोह की सलाहकार समिति सदस्य और महाविद्यालय अधिशासी निकाय की अध्यक्ष निर्मला टंडन ने निबंध प्रतियोगिता के विषय पर विचार रखे. प्राचार्या प्रो. लालिमा सिंह ने मुख्य अतिथि का परिचय दिया. समारोह की अध्यक्षता इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने की.
मुख्य अतिथि पद्मश्री शोभना नारायण ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा, कि मानवीय सेवा और संवेदना का भाव ही मनुष्य के आनंद का चरम है. उन्होंने कहा कि आज के युवा सोचते हैं, कि महाभारत और पुराण 5 हजार साल पहले लिखे गए. लेकिन वहीं घटनाएं आज भी घटित हो रही हैं. द्रौपदी का अपमान तब भी हुआ था और अब भी हो रहा है. उन्होंने कहा कि सवाल यह है, कि क्या हम सचमुच सभ्य हो चुके हैं?
उन्होंने यह भी कहा कि सरस्वती के हाथों में वीणा इस बात का प्रतीक है, कि धर्म की ध्वनि हमारे अंतःकरण में है. मुख्य अतिथि पद्मश्री गुरु शोभना नारायण को सारस्वत खत्री पाठशाला के सचिव अमित खन्ना और प्राचार्या प्रो. लालिमा सिंह ने स्मृति चिह्न और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया.
पक्षधरता सत्र में देश के विभिन्न राज्यों से प्राप्त 203 निबंधों में से चुने गए 10 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों को आमंत्रित किया गया था. इन प्रतिभागियों ने निर्णायकों के समक्ष दमदार प्रस्तुति दी. इनमें त्रान एन खा (बीएचयू, वाराणसी), तल्हा तनवीर (टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई), श्रुति मिश्रा (यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज, प्रयागराज), रूपम सिन्हा (बीएचयू, वाराणसी), रायना अग्रवाल (श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, नई दिल्ली), जिज्ञासा (नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु), जय कुमारी (दिल्ली विश्वविद्यालय), स्नेहा जीबी (पंत सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, प्रयागराज) और पाविनी अरोड़ा (आईआईटी रुड़की) शामिल रहीं.
