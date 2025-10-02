ETV Bharat / state

कहीं खुद जलने लगा रावण कहीं कोर्ट के आदेश के बावजूद जलाया गया सोनम रूपी दशानन

भोपाल में रावण दहन की दो अजीबोगरीब घटनाएं, वहीं मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष.

SONAM FACED RAVAN BURNT in bhopal
भोपाल में रावण दहन की दो अजीबोगरीब घटनाएं (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 11:35 PM IST

Updated : October 2, 2025 at 11:42 PM IST

भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अलग-अलग स्थानों पर रावण दहन के कार्यक्रम किए जा रहे हैं पर कई रावण दहन के कार्यक्रम हैरान करने वाले हैं. एक ओर जहां गौतम नगर क्षेत्र में कोर्ट के आदेश के बावजूद सोनम रूपी रावण जलाया गया तो वहीं दूसरी ओर भोपाल के ही आनंद नगर में रावण दहन कार्यक्रम से पहले ही रावण का पुतला अपने आप ही जलने लगा. खबर लिखे जाने तक राजधानी समेत पूरे प्रदेशभर में धूमधाम से रावण दहन के कार्यक्रम जारी रहे.

कोर्ट के आदेश के बावजूद सोनम रघुवंशी का फोटो लगाकर दहन

राजधानी भोपाल में हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए राजा रघुवंशी चर्चित हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी का रावण रूप बनाकर दहन किया गया. रावण के पुतले के 10 सिर के रूप में पति की हत्या करने वाली कुछ महिला अपराधियों के साथ सोनम रघुवंशी का भी फोटो लगाया गया.

sona raghuwanshi ravan burnt in bhopal anand nagar
भोपाल में जलाया गया सोनम रूपी दशानन (Etv Bharat)

हाल ही में इंदौर में भी इस तरह का रावण दहन किए जाने की तैयारी की गई थी लेकिन सोनम रघुवंशी की मां की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ऐसे किसी भी जीवित व्यक्ति के पुतले जलाए जाने पर रोक लगाई है.

आनंद नगर में अपने आप जलने लगा रावण (Etv Bharat)

आनंद नगर में आरती के वक्त खुद जलने लगा रावण

आनंद नगर में रावण दहन कार्यक्रम से पहले ही रावण का पुतला अपने आप जलने लगा. दहन को लेकर तैयारी की जा रही थी और रावण दहन से पहले भगवान राम की आरती की जा रही थी. आरती जैसे ही खत्म हुई उसके ठीक बाद रावण के पुतले ने अपने आप ही आग पकड़ ली. मौके पर मौजूद भारी भीड़ ने इसे चमत्कार मानकर जय-जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए. रावण का पुतला धू धू करते हुए जैसे ही जला उसके बाद मेघनाद और कुंभकरण के पुतलों ने भी आग पकड़ ली. हालांकि, रावण के पुतले में आग कैसे लगी किसी को समझ नहीं आया.

bhopal anand nagar ravan dahan news
आनंद नगर में अपने आप जलने लगा रावण (Etv Bharat)

कोलार में सबसे ऊंचे रावण का दहन

राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में बुराई और अन्याय के प्रतीक रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया गया। भोपाल के कोलर में प्रदेश का सबसे ऊंचे 105 फीट के रावण के पुतले का दहन किया गया. हालांकि, रावण को जलाने में लोगों के पसीने छूट गए. रावण को जलाने के लिए कई बार आग लगानी पड़ी.

bjp state president in ravan dahan
रावण दहन कार्यक्रम में प्रसाद बांटते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष (Etv Bharat)

भोपाल में 150 स्थानों पर हुआ रावण दहन

राजधानी भोपाल में 150 से ज्यादा स्थानों पर रावण दहन का कार्यक्रम किया गया. हालांकि, भोपाल के कोलार, टीटी नगर, जंबूरी मैदान, न्यू मार्केट, विट्टन मार्केट, अशोका गार्डन और सबसे पुराने छोला दशहरा मैदान में बड़े रावण दहन के कार्यक्रम किए गए. आमतौर पर भोपाल के बड़े रावण दहन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के दिल्ली प्रवास पर होने की वजह से वे किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल रावण दहन कार्यक्रमों में शामिल हुए.

