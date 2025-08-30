नर्मदापुरम: नर्मदापुरम जिला अस्पताल के मोर्चरी हाउस में रवि बडगुजर इकलौते कर्मचारी हैं जो 25 साल से अधिक समय से शवों का अकेले पोस्टमार्टम करते आ रहे हैं. लेकिन आज तक उन्होंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया. रवि अपने स्वास्थ्य को लेकर कापी जागरूक हैं. आज भी उनके दिन की शुरुआत सुबह सबसे पहले ग्राउंड पर पहुंचने से होती है. उन्हें फुटबॉल और हॉकी खेलना बहुत पसंद है.

अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी सजग हैं रवि, रोजाना खेलते हैं फुटबॉल

ईटीवी से बातचीत में रवि बडगुजर बताते हैं "मैं सुबह सात से साढ़े सात बजे तक ग्राउंड पर पहुंच जाता हूं. खेलने के दौरान यदि कोई पीएम आ जाता है या अस्पताल से कोई सूचना मिलती है तो ग्राउंड छोड़कर अपने काम को प्राथमिकता देते हुए पोस्टमार्टम हाउस पहुंचता हूं. मैं खुद को फिट बनाए रखने के लिए खेलता हूं. मैं अस्पताल में इकलौता हूं जो पोस्टमार्टम का काम रहा हूं. अगर मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना होता है तो अस्पताल का एक व्यक्ति कुछ घंटे के लिए अपना काम उसके सुपुर्द कर देता हूं. हालांकि यहां पर सिर्फ मैं ही पोस्टमार्टम करता हूं."

रवि बडगुजर 25 साल से कर रहे पोस्टमार्टम (ETV Bharat)

वह कहते हैं "जीवन में कई ऐसे मौके आए जब मैंने अकेले शवों के पोस्टमार्टम किए. एक बस दुर्घटना हुई थी जिसमें करीब 16 लोग खत्म हो गए थे. मैंने सभी शवों का पोस्टमार्टम किया. लेकिन आज तक कभी शराब को हाथ नहीं लगाया."

फुटबॉल खेलते रवि बडगुजर (ETV Bharat)

युवा पीढ़ी को शराब के सेवन से दूर रहने की दी नसीहत

जब उनसे पूछा गया कि ऐसा कोई मौका आया है आपके जीवन में की पोस्टमार्टम करते समय आपका हाथ कांपा हो. तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ. मुझे डेड बॉडी से डर नहीं लगता है. हां डिकंपोज बॉडी के पोस्टमार्टम में लगकर काम करना पड़ता है क्योंकि उसे लोग उठा तक नहीं पाएंगे. इसलिए उसे केमिकल डाल कर इतने अच्छे से पैक करता हूं. जिससे कि उसे ठीक तरीके से ले जाया जा सके. रवि युवा पीढ़ी को शराब के सेवन से दूर रहने की नसीहत देते हैं.