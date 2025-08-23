ETV Bharat / state

ग्रेटर नोएडा के ऐतिहासिक शिव मंदिर में रावण की मूर्ति की स्थापना, इसी मंदिर में पूजा करता था दशानन - RAVANA STATUE IN SHIV TEMPLE

नोएडा के बिसरख गांव स्थित मंदिर जो रावण मंदिर के नाम से जाना जाता है अब वहां रावण की मूर्ति स्थापित की गई.

शिव मंदिर में स्थापित हुई रावण की मूर्ति
शिव मंदिर में स्थापित हुई रावण की मूर्ति (ETV Bharat)
Published : August 23, 2025 at 8:59 PM IST

Updated : August 23, 2025 at 9:05 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के बिसरख क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और पौराणिक शिव मंदिर है. कहा जाता है कि इस मंदिर में रावण द्वारा शिव की पूजा की जाती थी. इस मंदिर में पूजा करने के बाद रावण गाजियाबाद के दुखेश्वर मंदिर में पूजा करने सुरंग के रास्ते जाता था. इस मंदिर में तमाम देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित है, पर रावण की मूर्ति कहीं पर नहीं थी.

आज शनिवार को मंदिर के महंत रामदास के द्वारा भव्य तरीके से रावण की एक सर की मूर्ति की स्थापना किया गया. नोएडा एनसीआर क्षेत्र का यह पहला मंदिर है, जहां शिव के मंदिर में रावण की मूर्ति की स्थापना माता सीता के बगल में की गई है.

बिसरख गांव के शिव मंदिर मे रावण की मूर्ति स्थापित

बिसरख गांव के शिव मंदिर मे रावण की मूर्ति स्थापित
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित बिसरख गांव को रावण का पैतृक गांव के रूप में जाना जाता है. यहां शिव के मंदिर को रावण का मंदिर भी कहा जाता है. अब यहां रावण की मूर्ति स्थापित की गई है. मंदिर के महंत का कहना है कि दशहरे के अवसर पर यहां पर रावण के 10 शीश वाली मूर्ति की स्थापना की जाएगी.

रावन के पिता के नाम पर गांव का नाम: बिसरख गांव वालों की मानें तो इस गांव का नाम बिसरख रावण के पिता विशेषर के नाम पर रखा गया है. रावण के पिता यही के रहने वाले थे और इसी गांव में पूजा करते थे. इस गांव के लोगों का कहना है कि यह गांव रावण का गांव है. इस गांव को रावण के पिता ने बसाया था. रावण का बचपन यही पर बीता था.

शिव मंदिर में रावण की मूर्ति
शिव मंदिर में रावण की मूर्ति (ETV Bharat)

रावण भगवान शंकर के इसी मंदिर में पूजा किया करता था. इस गांव में रावण को पूजा जाता है. बिसरख में रावण के पुतले का दहन भी नहीं किया जाता और ना ही इस गांव में रामलीला की जाती है. गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव की सड़क वर्तमान में ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आता है यहां सड़क मार्ग से यहां पहुंचा जा सकता है.

