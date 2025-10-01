ETV Bharat / state

सरकारी जमीन को अतिक्रमण से बचा रहा रावण , तीस साल से खड़ी है स्थायी प्रतिमा

जांजगीर चांपा में एक मैदान की रक्षा रावण कर रहा है.

Ravana protects land
सरकारी जमीन को अतिक्रमण से बचा रहा रावण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 1, 2025 at 6:38 PM IST

3 Min Read
जांजगीर चांपा : जांजगीर चांपा जिला में एक गांव ऐसा है जहां शासकीय भूमि की रक्षा रावण करता है. जी हां ठीक पढ़ा आपने रावण.वो रावण जिसे बुराई का प्रतीक माना जाता है.वो रावण जिसे देवताओं का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया. आज कलयुग में वही रावण सरकारी जमीन की रखवाली कर रहा है. ऐसा मुमकिन हो सका है जांजगीर चांपा के रावणभाठा में. रावण को ये सम्मान देने में इस जगह के हर समुदाय का योगदान है.फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम,सिख हो या ईसाई.सभी ने 35 साल पहले बने सीमेंट और कांक्रिट की 15 फीट आदम कद प्रतिमा को आज भी सहेजकर रखा है. दशहरा से पहले इसका रंग रोगन किया जाता है.फिर रावण का पुतला बनाकर उसका दहन होता है.

सरकारी जमीन को अतिक्रमण से बचा रहा रावण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


चंडी दाई के नाम है चंडी पारा : छत्तीसगढ़ के गढ़ों मे से एक पामगढ़ में चंडीपारा का भी नाम शामिल है.जहां चंडी दाई की प्राचीन प्रतिमा है. उसी चंडी दाई के नाम पर चंडी पारा गांव का नाम पड़ा. माता की महिमा को देखते हुए लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है. लोग मनोकामना पूरी होने पर यहां आते हैं. साल दर साल यहां मनोकामना ज्योति कलश की स्थापना की जाती है. माता रानी का दोनों नवरात्रि में विशेष पूजा अर्चना की जाती है.

Ravana protects land
जमीन की सुरक्षा कर रहा रावण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Ravana protects land
सरकारी जमीन बचा रहा है रावण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


स्थाई रावण बना कर मैदान को सुरक्षित करने का प्रयास : चंडी दाई की नगरी चंडीपारा में नवरात्रि के बाद दशहरा का भी आयोजन होता है. प्राचीन परंपरा का निर्वाहन करते हुए सीमेंट का स्थाई गढ़ निर्मित किया गया है. जिसके आसपास के योद्धाओं द्वारा दौड़कर गुंबज में चढ़ने के बाद ही रावण दहन किया जाता है. चंडीपारा के रावण की अपनी अलग कहानी है. यहां जिस स्थान पर रावण दहन किया जाता है उस स्थान में 30 साल पहले एक स्थाई रावण बनाया गया. उस स्थान का नाम रावणभाठा रखा गया. इस ग्राउंड में कई बड़े मेले का आयोजन भी किया जाता है.लेकिन वक्त के साथ लोगों का विचार बदलने लगा और अब खेल के मैदान और रावनभाठा की जमीन में भी अतिक्रमण होने लगा है.

Ravana protects land
स्थानीय लोगों का रावण पर विश्वास (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Ravana protects land
चंडी मां के धाम की महिमा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
मैदान का किया गया नामकरण : वैसे तो देश भर मे असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा धूम धाम के साथ मनाया जाता है.लेकिन चंडीपारा में अधर्मी कहलाने वाले रावण को स्थाई रूप से मैदान में खड़ा कर मैदान का नामकरण कर दिया गया है. यही वजह है कि चंडीपारा के इस मैदान को अब तक सुरक्षा मिली है. हर साल दशहरा के मौके पर रावण दहन का कार्यक्रम होता है.

