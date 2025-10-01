ETV Bharat / state

विजयादशमी पर रावण दहन, राजधानी का रूट प्लान और पार्किंग

रायपुर सहित देश में विजयदशमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा.

VIJAYADASHAMI 2025
विजयादशमी पर रावण दहन (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 1, 2025 at 9:57 PM IST

रायपुर: विजयादशमी के अवसर पर रावण दहन के कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस ने राजधानी रायपुर में रूट प्लान के साथ ही पार्किंग की व्यवस्था की है, जिससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सके और आवागमन करने वाले अपने गंतव्य स्थल तक आसानी से पहुंच सके.

रायपुर में इन जगहों पर रावण दहन: राजधानी रायपुर में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन 5 जगह पर होता है. जिसमें WRS कालोनी, रावणभाठा मैदान भाठागांव, बीटीआई ग्राउण्ड शंकरनगर, चौबे कालोनी, सप्रे शाला मैदान प्रमुख है.

रावण दहन कार्यक्रम को देखने के लिए शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों से काफी संख्या में लोग पैदल, दोपहिया वाहन और चारपहिया वाहनों से पहुंचते हैं. रावण दहन के इस कार्यक्रम को देखने के लिए आने वाले दर्शकों को आवागमन के दौरान सुगम यातायात संचालन और गाड़ियों की पार्किग की व्यवस्था इन जगहों पर की गई है.

01 डब्ल्यू.आर.एस कालोनी- डब्ल्यू.आर.एस. कॉलोनी दशहरा मैदान में फाफाडीह की तरफ से आने वाले दर्शक खमतराई ओव्हर ब्रीज के नीचे से होकर डब्ल्यू.आर.एस. कॉलोनी जा सकते हैं, जो अपनी गाड़ियों को डब्ल्यू.आर.एस. कॉलोनी के अंदर की गलियों में और केन्द्रीय विद्यालय के बगल मैदान में अपनी गाड़ी पार्क कर पैदल दशहरा मैदान में प्रवेश करेंगे. इसी प्रकार खमतराई/उरकुरा की ओर से आने वाले दर्शक अपने वाहन रेल्वे क्रासिंग के पास पार्क करेंगे.

02 रावणभाठा मैदान- रावण भाठा मैदान में दशहरा उत्सव देखने आने वाले दर्शकगण अपने वाहन को रिंग-रोड नं. 01 में बस स्टैंड प्रवेश मार्ग में एक किनारे पार्क करेंगे. नेहरू नगर की ओर से आने वाले दर्शक अपना वाहन बस टर्मिनल के सामने खाली मैदान में पार्किंग कर पैदल दशहरा मैदान में प्रवेश करेंगे. बस स्टैंड में प्रवेश करने वाले सभी बसें भाठागांव चौक से नीलकंठेश्वर मंदिर मार्ग में गेट नंबर 2 से बस स्टैंड प्रवेश करेंगे.

03 बीटीआई ग्राउण्ड- बीटीआई ग्राउण्ड दशहरा मैदान में आने वाले दर्शक अपना वाहन कचना खम्हारडीह जाने वाले मार्ग के किनारों में अपना वाहन पार्क कर पैदल दशहरा मैदान में प्रवेश करेंगे. शंकर नगर मुख्य मार्ग पर वाहनों की पार्किंग प्रतिबंधित रहेगा.

04 चौबे कालोनी दशहरा मैदान-चौबे कालोनी में दशहरा उत्सव देखने आने वाले दर्शक जीई रोड से चौबे कॉलोनी टर्निग होकर एवं अग्रसेन चौक से समता कॉलोनी नी होकर जा सकते है, जो अपना वाहन दशहरा मैदान के पास मुख्य मार्ग को छोड़कर संपर्क मार्गों की गलियों में पार्क कर दशहरा मैदान में पैदल प्रवेश करेंगे.

05 सप्रेशाला दशहरा मैदान- सप्रे शाला में दशहरा उत्सव देखने आने वाले दर्शकों के गाड़ियों की पार्किग बूढ़ातालाब पार्किंग स्थल में एवं गांधी मैदान में पार्किग स्थल तय किया गया है.

शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों से दशहरा उत्सव देखने आने वाले दर्शकों से रायपुर पुलिस ने अपील है कि वे असुविधा से बचने के लिए गाड़ियों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही पार्क करें.

